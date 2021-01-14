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В "Художественном" откроется выставка "Самара-Куйбышев-Самара"

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 января, в 16:00 в арт-фойе ЦРК "Художественный" состоится торжественное открытие выставки "Самара-Куйбышев-Самара".

В экспозиции представлены фотографии из коллекции самарского краеведа Сергея Рудняева, фотодокументы Центрального государственного архива Самарской области, Самарского областного архива социально-политической истории, Самарского областного государственного технотронного архива.

Гости выставки познакомятся с изображениями старинных улочек и новых проспектов города, когда он носил ещё имя Куйбышева.

 

 

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