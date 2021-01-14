В "Художественном" откроется выставка "Самара-Куйбышев-Самара"

В пятницу, 15 января, в 16:00 в арт-фойе ЦРК "Художественный" состоится торжественное открытие выставки "Самара-Куйбышев-Самара".
В экспозиции представлены фотографии из коллекции самарского краеведа Сергея Рудняева, фотодокументы Центрального государственного архива Самарской области, Самарского областного архива социально-политической истории, Самарского областного государственного технотронного архива.
Гости выставки познакомятся с изображениями старинных улочек и новых проспектов города, когда он носил ещё имя Куйбышева.