Из Самары увеличено количество авиарейсов в Екатеринбург

В расписании международного аэропорта "Курумоч" появились дополнительные рейсы в Екатеринбург.

С 11 января авиакомпания UTair начала выполнять рейсы по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Курумоч — в 18:05, прибытие в Екатеринбург — в 21:15 местного времени.

С 14 января запланированы рейсы также и по четвергам. Время вылета из Самары — 12:00, время прибытия в Кольцово — в 15:10.

Рейсы выполняются на самолете ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров.

С добавлением этих рейсов в расписание в Екатеринбург можно путешествовать в любой день недели, кроме воскресенья.