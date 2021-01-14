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Экономика и бизнес

Сразу три компании оспорили результаты торгов по благоустройству сквера у Фабрики-кухни

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УФАС по Самарской области приостановило определение подрядчика по благоустройству "Сквера памяти борцам революции", расположенного на пересечении улиц Ново-Садовой и Луначарского. Причиной для этого стали три жалобы от компаний, претендовавших на участие в закупке, но не допущенных к торгам из-за якобы некорректно поданных документов.

Фото: 2gis.ru

Жалобы в антимонопольное ведомство поступили от самарского ООО "Стройцентр", московского ООО "Гиперион" и тольяттинского ООО "ОПТ-СНАБ".

Всего на участие в торгах по благоустройству сквера около Фабрики-кухни было подано четыре заявки. Однако три из них не были допущены. Напомним, ранее победителем аукциона было признано самарское ООО "Вектор 21". За 70 млн рублей компания должна была демонтировать старые лестничные сходы, асфальтовое покрытие, ограждения, установить новые лестницы с пандусами, обустроить тротуары, велодорожку, сделать ограждения и освещение, установить скамейки, урны и остановочный павильон.

Первым обращение в антимонопольное ведомство инициировало "ОПТ-СНАБ" 25 декабря. Через несколько дней в ФАС обратились и другие участники закупки. В своих жалобах компании отметили излишние требования к описанию закупки, а также ненадлежащую инструкцию по заполнению заявки, которая увеличивает риски отказа в допуске за счет противоречивых требований.

"Приложение № 1 к заданию "Требования к товарам, поставляемым при выполнении закупаемых работ" содержат излишние требования к описанию характеристик товаров, которые не являются самостоятельным объектом закупки, например, требования к крепежным элементам, способу нанесения покрытия на отдельные элементы. Указанные требования непосредственного отношения к поставляемому товару не имеют, относятся к требованиям к выполнению работ. Установленные заказчиком действия не обоснованы реальными потребностями заказчика, действия направлены на создание трудностей при выполнении заявки", — отмечается в жалобе ООО "ОПТ-СНАБ".

Не допущенные к торгам участники закупки пришли к выводу, что установленные заказчиком требования вводят в заблуждение, влекут отклонение заявок, а также нарушают ст. 8 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок".

В своем обращении три компании попросили УФАС приостановить определение поставщика до рассмотрения жалобы по существу, внести изменения в документацию и сроки окончания подачи заявки, привести документацию в соответствие с действующим ФЗ, а также привлечь виновных к административной ответственности по ст. 7.30 КоАП.

В настоящее время антимонопольное ведомство рассматривает заявки обратившихся. Решение по ним будет вынесено позже.

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