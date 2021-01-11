ООО "Вектор 21" благоустроит сквер около Фабрики-кухни за 70 млн рублей

В Самаре определили подрядчика, который займется благоустройством "Сквера памяти борцам революции", расположенного на пересечении улиц Ново-Садовой и Луначарского. Им стала компания ООО "Вектор 21".

Предприятие оказалось единственным участником электронного аукциона. Рассмотренную заявку признали соответствующей требованиям ФЗ. За 69,99 млн рублей ООО "Вектор 21" обязано демонтировать старые лестничные сходы, асфальтовое покрытие, ограждения и установить новые лестницы с пандусами, обустроить тротуары, асфальтобетонную велодорожку, сделать ограждения и освещение. Также необходимо будет установить новые скамейки, урны и остановочный павильон.

Кроме того, в сквере подрядчику нужно избавиться от старых аварийных деревьев и высадить новые; общественное пространство нужно украсить кустарниками, цветами и живой изгородью.

Напомним, заказчиком благоустройства территории, прилегающей, в том числе, к объекту культурного наследия "Фабрика кухня", выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары.

По условиям контракта работы должны быть завершены до 1 сентября 2021 года.

Ранее компания "Вектор 21" уже занималась благоустройством общественных зон, в их числе сквер у собора св. Кирилла и Мефодия, сквер Фадеева, парк 50-летия Октября и т.д.