Благоустройство сквера у собора "Кирилла и Мефодия" завершено раньше срока

В Самаре раньше срока завершено благоустройство сквера у храма "Кирилла и Мефодия", сообщает пресс-служба мэрии города. Работы проводились благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда".

По словам представителей подрядной организации ООО "Вектор 21", прежде чем приступить к ремонту, с территории было вывезено более 3 тыс. кубометров мусора, проведена масштабная работа по озеленению. С самого начала жители близлежащих домов поставили задачу максимально сохранить зеленые насаждения. Здесь полностью расчистили территорию — все аварийные и сухостойные деревья вывезли, вместо них высадили новые.

"В основном, все деревья, которые здесь были, остались. Жители близлежащих домов очень хотели, чтобы зеленые насаждения сохранились, контролировали все работы. Взамен сухостоя высажено более 150 новых деревьев и кустарников", — отметил главный инженер ООО "Вектор 21" Вячеслав Плеханов.

В сквере обустроили несколько входных групп — со стороны ул. Солнечной, со стороны жилых домов и со стороны парковки, которую сделали в рамках проекта. Произвели масштабные земляные работы: положили 5 тыс. кв. м плитки, застелили газоны с авто-поливом и эко-дорожки, где плитка чередуется с травяным покрытием — это новые тренд в благоустройстве, которого еще не было в Самаре. В сквере установили новое освещение и дизайнерские лавочки для отдыха.

Также на территории установили многофункциональную детскую площадку из экологически чистых материалов с антитравматическим покрытием, толщина которого составляет 12 см, так что гулять здесь безопасно даже малышам.

Работы на всех объектах планировалось завершить до 1 сентября 2019 года. Но подрядчики сработали с опережением этого срока.

Последним штрихом благоустройства территории стала очистка оврага от старой растительности и бытового мусора. Эту работу вязли на себя волонтеры Самарского дома молодежи и активные жители Промышленного района.

Стоит отметить, что в рамках благоустройства территории, по всему периметру оврага было сделано укрепление, чтобы грунт не размывало во время таяния снега и сильных дождей. Зеленые насаждения в овраге максимально сохранили по просьбам жителей.