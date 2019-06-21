Благоустройство сквера им. Фадеева ведется с опережением графика

Работы по масштабному благоустройству сквера им. В. Фадеева на пр. Ленина начались месяц назад и ведутся с опережением графика, сообщает мэрия Самары. Общая площадь сквера составляет около 20 тыс. кв. м, для земляных работ генеральный подрядчик ООО "Вектор 21" одновременно привлекают до 20 единиц специальной техники. На сегодня в сквере прокладывают авто полив на газонах, которые затем застелют рулонной травой. Подрядчики уже приступили к монтажу плитки на пешеходных дорожках. Проект также предусматривает замену всего освещения на современные экономичные светильники, установку урн и скамеек.

Работы по масштабному благоустройству сквера им. В. Фадеева на пр. Ленина начались месяц назад и ведутся с опережением графика, сообщает мэрия Самары. Общая площадь сквера составляет около 20 тыс. кв. м, для земляных работ генеральный подрядчик ООО "Вектор 21" одновременно привлекают до 20 единиц специальной техники. На сегодня в сквере прокладывают авто полив на газонах, которые затем застелют рулонной травой. Подрядчики уже приступили к монтажу плитки на пешеходных дорожках. Проект также предусматривает замену всего освещения на современные экономичные светильники, установку урн и скамеек.

Работы в рамках комплексного благоустройства территории сквера предусматривают максимально бережное отношение к зеленым насаждениям, уже проведена санитарная обрезка деревьев, а существующие цветущие кустарники получили достойное обрамление в виде клумб. Кроме того, запланировано высадить около 100 деревьев и кустарников, в том числе полноразмерные сосны и рябину.

Планируется, что сквер им. В. Фадеева станет спортивным центром Октябрьского района и местом для семейного отдыха. В ближайшее время начнется монтаж трех современных спортивных площадок: теннисного корта, баскетбольной площадки и хоккейной коробки с трибунами. Кроме того, по всему периметру сквера оборудуют беговую дорожку, а зимой планируют прокладывать лыжню.

Изюминка проекта — детская площадка с антитравматическим покрытием в космическом стиле, где будут использованы водные элементы. Все работы по комплексному благоустройству этого общественного пространства планируют завершить к сентябрю.

"Главный принцип реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" — привлечение жителей на всех этапах благоустройства от разработки дизайн-проекта до приемки работ. К этому скверу у жителей Октябрьского района особое отношение, при разработке проекта учтены многочисленные пожелания, например, оборудовать дополнительные парковочные места для автомобилей, дополнительно озеленить территорию", — пояснил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Алексей Старостин.