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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на благоустройство "Сквера памяти борцам революции" потратят 70 млн рублей

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественной территории "Сквер Памяти Борцам революции", в том числе территории, прилегающей к объекту культурного наследия "Фабрика-кухня".

Сквер находится в районе пересечения улиц Луначарского и Ново-Садовой. Цена контракта - почти 70 млн рублей. За эти деньги компания, выигравшая торги, должна будет демонтировать все старые лестничные сходы, асфальтовое покрытие, ограждения и установить новые лестницы с пандусами, обустроить тротуары, асфальтобетонную велодорожку, сделать ограждения и освещение. Также необходимо будет установить новые скамейки, урны и остановочный павильон.

В сквере подрядчику нужно избавиться от старых аварийных деревьев и высадить новые; общественное пространство нужно украсить кустарниками, цветами и живой изгородью.

Определение победителя аукциона состоится 30 декабря, а выполнить работы нужно до 1 сентября 2021 года. 

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