ПСБ предоставил госгарантии на 6 млрд долларов в рамках проекта "Арктик СПГ 2"

ПСБ как агент правительства РФ предоставил госгарантии на общую сумму более 6 млрд долларов США в рамках реализации проекта "Арктик СПГ 2".

Госгарантии предоставлены в качестве обеспечения по кредитам 15 лизинговых компаний, участвующих в реализации проекта. Средства привлекаются на строительство судов-газовозов сжиженного природного газа.

Таким образом, ПСБ реализовал агентскую функцию по вопросам предоставления государственных гарантий, возложенную на банк в соответствии с законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". При этом проектом закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" также предусмотрено выполнение ПСБ аналогичной агентской функции.

"В уходящем году ПСБ существенно расширил сферу деятельности, впервые став агентом правительства РФ по вопросам предоставления, сопровождения, администрирования и исполнения госгарантий. Мы рады поддержать столь масштабный и значимый для всей страны проект, а строительство новых судов-газовозов СПГ внесет существенный вклад в расширение не только судостроительной отрасли, но и поможет развитию Арктики как одного из приоритетных направлений развития экономики всей страны", — прокомментировал сделку председатель ПСБ Петр Фрадков.