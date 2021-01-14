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ПСБ предоставил госгарантии на 6 млрд долларов в рамках проекта "Арктик СПГ 2"

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ как агент правительства РФ предоставил госгарантии на общую сумму более 6 млрд долларов США в рамках реализации проекта "Арктик СПГ 2".

Госгарантии предоставлены в качестве обеспечения по кредитам 15 лизинговых компаний, участвующих в реализации проекта. Средства привлекаются на строительство судов-газовозов сжиженного природного газа.

Таким образом, ПСБ реализовал агентскую функцию по вопросам предоставления государственных гарантий, возложенную на банк в соответствии с законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". При этом проектом закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" также предусмотрено выполнение ПСБ аналогичной агентской функции.

"В уходящем году ПСБ существенно расширил сферу деятельности, впервые став агентом правительства РФ по вопросам предоставления, сопровождения, администрирования и исполнения госгарантий. Мы рады поддержать столь масштабный и значимый для всей страны проект, а строительство новых судов-газовозов СПГ внесет существенный вклад в расширение не только судостроительной отрасли, но и поможет развитию Арктики как одного из приоритетных направлений развития экономики всей страны", — прокомментировал сделку председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Арктик СПГ 2" — проект, связанный с производством сжиженного природного газа, который предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ).

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