ВТБ увеличил выдачу ипотеки на треть в Самарской области

По итогам 2020 года клиенты ВТБ в Самарской области оформили более 8,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 15,3 млрд рублей. Этот показатель, который на 29% превышает значения 2019 года, стал крупнейшим в истории банка в регионе.

В целом по стране банк ВТБ за 2020 год провел 354 тысячи ипотечных сделок на сумму 935 млрд рублей, что на 40% больше год к году. По расчетам ВТБ, всего российские банки в прошлом году выдали рекордные 4,2 трлн рублей ипотеки. Таким образом, ВТБ занимает около четверти на рынке жилищных кредитов в России.

Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей. Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (324 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (78,9 млрд рублей), Республика Татарстан (35,3 млрд), Новосибирская (33,5 млрд) и Свердловская (27,2 млрд) области. Средний чек по ипотечному кредиту вырос на 8% и достиг 2,6 млн рублей. В Самарской области его размер составил 1,8 млн рублей, увеличившись на 2%.

Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты по программе "Ипотека с господдержкой 2020". Клиенты ВТБ в Самарской области уже оформили в рамках нее свыше 1,3 тысячи льготных займов на сумму более 2,6 млрд рублей.

Снижение ставок вызвало активный спрос заемщиков на программы рефинансирования своих кредитов. В прошлом году в Самарской области более 2,7 тысяч клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Доля таких сделок достигла 29% по объему продаж против 13% за 2019 год.

"Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 году оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн рублей. ВТБ также показал крупнейший результат в своей истории, выдав почти триллион рублей ипотеки. В год пандемии этому способствовали цифровизация бизнеса (мы первыми на рынке провели полностью дистанционную сделку), снижение ставок, которое повлияло и на сокращение долговой нагрузки населения, крупнейший рост спроса на рефинансирование и, конечно, — льготная госпрограмма", — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"По нашей оценке рынок пока далек от насыщения — отношение ипотеки к ВВП не превышает и 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам розничных кредитов. Уверен, что высокий спрос на ипотеку с господдержкой сохранится и в этом году, во многом — благодаря низкой ставке. Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году", — добавил топ-менеджер ВТБ.