В четверг, 14 января, губернатор Дмитрий Азаров поручил разобраться с платежками за установку счетчиков в Самаре. Речь идет о счетах за установку общедомовых приборов учета.

В некоторых квитанциях суммы достигают 9-15 тыс. руб. на квартиру. Подобные платежки начали приходить жителям сразу после Нового года. При этом заранее об этом никто не предупредил. Это вызвало волну негатива и жалоб.

Разобраться с ситуацией было поручено первому вице-губернатору - председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову.

"Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров всегда чутко реагирует на запросы людей. Он поручил мне разобраться с жалобами жителей Самары на счета за общедомовые приборы учета. Люди не получили предварительных объяснений и предупреждений, что вполне предсказуемо вызвало негативную реакцию и непонимание "за что?" - написал Виктор Кудряшов в своем Твиттере.

"По федеральному закону № 261-ФЗ "Об энергосбережении…"установка общедомовых приборов учета тепла (ОДПУ) в многоквартирных домах производится за счет собственников и изначально должна была проводиться силами самих граждан. Сейчас обязанность по установке ОДПУ перешла к ресурсоснабжающим организациям. Такие счетчики устанавливает компания "ЭнергосбыТ Плюс". В 2020 г. ресурсники оснастили ими 449 домов в Самаре, около 100 в Сызрани и 29 в Тольятти", - рассказал Виктор Кудряшов.

Он пояснил, что после выполнения всех работ ресурники предоставляют счет для оплаты собственникам жилья. Оплата возможна как одномоментно всей суммы, так и в рассрочку на пять лет.

"Человек сам выбирает, как погашать сумму - за год, два или в другой, более удобный срок в пределах пятилетки. Собственник выбирает, как удобно ему! Это его право", - прокомментировал Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина сообщил, что с коллективными счетчиками жильцы смогут экономить, в частности, на оплате отопления, потому что начисления пройдут за фактическое потребление в зимний период.

"Плюсов для людей много. Но ресурсоснабжающая компания предприняла недостаточно усилий, чтобы людям все объяснить, и сделала, как удобно ей, не проинформировала жителей о своих действиях заранее, что, конечно же, недопустимо. МинЖКХ было поручено провести профилактическую и предупредительную работу с коммунальными компаниями по поводу принципов взаимодействия с собственниками жилья. Информирование людей и отчет перед гражданами являются обязательными!" - отметил Виктор Кудряшов и поблагодарил собственников жилья за сигналы для реагирования.

Добавим, что коллективные счетчики тепла должны помочь жителям многоквартирных домов сэкономить на оплате отопления. В этом году в городах региона намерены продолжить установку подобных приборов учета.