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В Самаре откроется выставка Юлии Латышевой “Интерпретации”

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Персональная выставка “Интерпретации” художницы Юлии Латышевой откроется 16 января в 17:00 в ТЦ “Европа” на 3 этаже в секции 318.

Юлия Латышева — художница, любящая эксперименты. Ее любимый материал — акрил, но она также часто работает с акварельными красками и масляной пастелью. Ее искусство отражает интерес к человеческой психологии, к тому, как люди взаимодействуют, чувствуют и влияют друг на друга. Юлия создает свои картины, основываясь на эмоциях, которые она испытывает. Вместо того, чтобы пытаться создать реалистичный образ предмета, она фокусируется на выявлении выразительных элементов цвета, света и текстуры. Узнать больше о художнице можно на ее официальном сайте — http://yula.me

"Выставка "Интерпретации" — это взгляд на окружающий нас мир глазами художника-абстракциониста. Абстракция не привязана к изображению реалистичного мира. Она дает бесконечный диапазон доступных выражений, и художник ограничен только своим воображением и выбранной цветовой палитрой" — сказано в анонсе мероприятия.

Посетить выставку может любой желающий с 16 по 30 января в ТЦ "Европа" (Фрунзе, 96) на 3 этаже в секции 318 с четверга по пятницу с 11:00 до 19:00. Выставка работает бесплатно.
Напоминаем, что на выставке действует масочный режим и в период пандемии коронавируса не рекомендуется посещать общественные места.

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