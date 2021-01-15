Банк "Открытие" выступил финансовым партнером сделки по приобретению ЗАО "Корунд-Циан" инвестиционной компанией GEM Capital и Industry Partners Corporation

Инвестиционная компания GEM Capital в партнерстве с Industry Partners Corporation закрыли сделку по приобретению ЗАО "Корунд-Циан" — крупнейшего производителя цианида натрия на рынке СНГ. Финансовым партнером по сделке выступил банк "Открытие".

"Корунд-Циан" — крупнейший в СНГ производитель цианида натрия, основного реагента, применяемого золотодобывающими компаниями при извлечении золота. Завод обладает двумя уникальными производственными линиями, которые обеспечивают суммарную выработку более 65 тысяч тонн цианистых солей в год. Себестоимость производства продукта у завода является одной из самых низких в мире. "Корунд-Циан" входит в топ-8 мировых производителей цианида натрия.

Сделка включает в себя приобретение акций компании и рефинансирование существующих кредитов. Общий объем предоставленных кредитных средств превысил 300 млн долларов США. При этом банк "Открытие" выступил одновременно организатором и международным документарным и платежным эскроу-агентом по M&A сделке.

"Участие банка "Открытие" в такой крупной и важной сделке с международными партнерами стало подтверждением высокого уровня профессионализма и экспертизы корпоративного бизнеса банка. Мы благодарны партнерам за доверие и надеемся на развитие нашего плодотворного взаимовыгодного сотрудничества", — прокомментировала Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие".

"Корунд-Циан" — первая для GEM Capital инвестиция в химическую отрасль и важнейший шаг в реализации нашей инвестиционной стратегии в этом сегменте. Мы уверены в высокой квалификации и профессионализме команды предприятия и видим большие перспективы рынка цианида натрия в России и за её пределами", — заявил Анатолий Палий, основатель и управляющий партнер GEM Capital.

"Мы рады приветствовать GEM Capital и Industry Partners Corporation в качестве новых акционеров и уверены, что наше партнерство позволит успешно реализовать стратегические планы предприятия на рынке цианида натрия", — прокомментировал Иосиф Хайцин, генеральный директор ЗАО "Корунд-Циан".