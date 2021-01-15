Банк "Открытие" и GlowByte первыми в России реализовали программу лояльности на базе программного решения класса CEP

Новая ИТ-платформа позволила банку "Открытие" централизовать продукты лояльности и персонализировать предложения для клиентов. У клиентов банка появилась единая программа лояльности и возможность получать максимум от всех банковских услуг — кешбэка, путешествий, сбережений.

Техническую реализацию проекта команды банка "Открытие" и GlowByte осуществили на базе EVAM CEP (Complex Event Processing) — инструмента, который позволяет реагировать на поведение клиентов в онлайне. EVAM интегрирован с основными бэк-офисными системами АБС, процессингом, интернет- и мобильным банком, клиентским фронтом. От идеи проекта до выдачи новых банковских карт и подключения первой тысячи клиентов прошло всего четыре месяца — уникально короткий для рынка срок.

Единая платформа позволила банку ускорить запуск продуктов, повысить надежность и гибкость. Банк "Открытие" получил возможность настраивать акции, мгновенно реагирующие на поведение клиентов. Это позволяет подобрать для каждого клиента наиболее подходящие ему предложения и строить интересные геймификации.

"Наша команда стремилась сделать программу лояльности, которая отличается от уже существующих на рынке. При этом мы стали первыми, кто реализовал ее на базе программного решения класса CEP", — отметил начальник отдела развития CRM-решений банка "Открытие" Андрей Федоров.

"Внедренная платформа позволила банку за короткие сроки запускать новые партнерские акции, вносить изменения в программу лояльности, а также является основой для запуска гемификационных механик, в том числе для игры "Собери рюкзак". Платформа значительно сокращает время сотрудников на расчеты и сверки по бонусам. Команда GlowByte продолжает сотрудничество с командой банка "Открытие", не только осуществляя технологические доработки, но и настраивая различные бизнес-сценарии акций в системе" — прокомментировала Анастасия Хорошко, архитектор GlowByte.

Новая программа лояльности, реализованная на новой платформе, стала массовой, интересной для каждого клиента банка и востребованной. Сейчас более 1,8 млн клиентов активно пользуются картами с новой программой лояльности и участвуют в сценариях расчета бонусов.

Держатели карт могут выбрать, что получить в качестве бонуса — 3% кэшбэка на всё или до 11% в любимой категории (рестораны, путешествия, транспорт, красота или здоровье на выбор). Могут подключить свои программы лояльности по ко-брендовым картам (Аэрофлот, Utair, РЖД). Клиенты из категории малого и среднего бизнеса могут получать кешбэк за покупки по бизнес-картам.