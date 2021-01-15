Стало известно, какие дворы благоустроят в Тольятти в 2021 году

В этом году по программе "Формирование комфортной городской среды" в Тольятти проведут благоустройство 30 объектов. На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено 173,8 млн руб., сообщили в городской администрации.

Стало известно, что в 2021 году в Автограде обновят три бульвара и 27 дворовых территорий возле 40 многоквартирных домов. Задача будет реализована в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В прошлом году по программе благоустроили 13 дворовых территорий и шесть общественных пространств.

В план благоустройства общественных пространств вошли бульвар Буденного в Автозаводском районе, бульвар Островского в Комсомольском районе и аллея на Молодежном бульваре в Центральном районе. С подрядчиками по первому и третьему объектам власти города должны будут определиться в январе, поскольку аукционы уже объявлены.

В числе дворовых территорий, подлежащих благоустройству в Центральном районе, - участки по ул. Ленинградская, №№ 15, 35 и 37, б-р 50 лет Октября, №№ 7 и 19, ул. Мира, №№ 117 и 123, ул. Карла Маркса, №№ 39 и 41, ул. Победы, 43, ул. Ушакова, №№ 40а, 46, ул. Лесная, №№ 46, 48, 50 и 52.

В Комсомольском районе приведут в порядок дворы по адресам на ул. Лизы Чайкиной, №№ 73, 77, 81, 27 и 29, ул. Мурысева, 71, ул. Ярославская, №№ 21 и 25, ул. Матросова, №№ 6, 8 и 10, ул. Мурысева, 77, ул. Железнодорожная, 31, ул. Крылова, №№ 5а и 7, ул. Севастопольская, 4, ул. Никонова, 7, ул. Крылова, №№ 3а и 5, ул. Макарова, №№ 14 и 16.

В Автозаводском районе комфортную среду обещают создать на объектах по адресам: Московский проспект, 57, проспект Степана Разина, 71, бульвар Татищева, 9, ул. 40 лет Победы, 54, бульвар Гая, 12, ул. Ворошилова, 39, ул. Тополиная, 10, ул. Автостроителей, 78, Южное Шоссе, 27.

Системно заниматься благоустройством территорий в Тольятти начали с 2000-х годов. Финансирование тогда шло исключительно из городского бюджета по целевым муниципальным программам, первая из которых действовала с 2001-го по 2005-й годы. С тех пор адресный перечень объектов благоустройства формировался ежегодно по обращениям жителей к городским депутатам по одномандатным избирательным округам. В 2010-м из городской казны тратили по 6,58 млн руб. на округ, затем по 10 млн руб., доведя общую сумму вложений в благоустройство до 170 млн руб. ежегодно.

Поскольку этих мер было недостаточно, в Тольятти разработали концепцию комплексного благоустройства территорий, которая показала свою эффективность: в 2015-2016 гг. было установлено 158 детских площадок, 59 спортивных полей и комплексно отремонтировано 34 дворовых территории.

С 2017 года в Тольятти продолжили работу в этом направлении уже в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на поэтапное благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов и общегородских территорий по всей стране.