В Сызранском районе из-за двух аварий на теплотрассе без отопления остались девять домов

В пос. Варламово Сызранского района произошли две подряд коммунальные аварии на теплосетях и без отопления остались девять домов, около 200 квартир.

Первую аварию устранили оперативно, и когда началось заполнение системы, произошел второй порыв — вчера в 17:25. Ситуация осложнилась тем, что труба оказалась не подлежащей ремонту.

Сейчас идет заключительный этап аварийно-восстановительных работ, плановое окончание — 15:00, еще порядка трех часов уйдет на полное заполнение системы и возврат тепла в дома.

Всем жителям готовы представить обогреватели, пока с такой просьбой к властям района никто не обращался.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил главе района на месте контролировать устранение последствий аварии и процесс подключения домов. "Министерство ЖКХ готово во всем вам помогать. О подключении домов доложите мне лично", — подчеркнул Азаров.