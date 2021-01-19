К 2024 г. Московское и Ракитовское шоссе планируют связать дорогой

В Кировском районе Самары может появиться новая улично-дорожная сеть с инженерными системами. Планы по возведению к 2024 году объекта на 19 км Московского шоссе с выездом на Ракитовское шоссе были опубликованы на сайте мэрии Самары.
Строительство сети планируется осуществить в три этапа, а общая протяженность новой дороги составит 3,2 км.
Возведение дорожного объекта власти намерены осуществить в рамках муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Самаре", рассчитанной на 2018–2022 годы. Однако в ближайшее время сроки реализации программы планируется пересмотреть. Департамент градостроительства инициировал продлить действие документа, объемы его финансирования и целевые индикаторы, разделы и приложения до 2025 года.
В рамках мероприятия "Строительство автомобильных дорог" в 2022–2024 гг. планируется ввести в эксплуатацию на семь объектов транспортной инфраструктуры больше запланированных. Таким образом, общее количество составит 13 единиц.
Среди новых объектов, добавленных в программу:
- строительство автомобильных дорог в жилом районе "Волгарь", автомобильная дорога по ул. Алексея Росовского" (планируемый срок сдачи — 2022 год);
- обеспечение автомобильными дорогами жилого района "Волгарь". 1 комплекс. 3 очередь (планируемый срок сдачи — 2022 год);
- улично-дорожная сеть с инженерными сетями и локальным очистным сооружением, расположенная по Московскому шоссе (19 км), 5-я линия. I этап (выезд на Московское шоссе)" (планируемый срок сдачи — 2022 год);
- улично-дорожная сеть с инженерными сетями и локальным очистным сооружением, расположенная по Московскому шоссе (19 км), 5-я линия. II этап (выезд на Московское шоссе)" (планируемый срок сдачи — 2022 год);
- обеспечение автомобильными дорогами жилого района "Волгарь", ул. Архитекторов Щербачевых (планируемый срок сдачи — 2023 год);
- — строительство автомобильных дорог в жилом районе "Волгарь". Автомобильная дорога по ул. Петра Алабина (планируемый срок сдачи — 2023 год);
- улично-дорожная сеть с инженерными сетями, расположенная по Московскому шоссе (19 км), 5-я линия. III этап (выезд на Ракитовское шоссе) (планируемый срок сдачи — 2024 год).