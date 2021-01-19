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АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию камеры пуска средств очистки и диагностики на производственном объекте в Саратовской области

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию камеры пуска средств очистки и диагностики (СОД) на нулевом километре магистрального нефтепровода (МН) Красноармейск — Саратовский НПЗ в зоне ответственности линейной производственно-диспетчерской станции "Красноармейская" Саратовского районного нефтепроводного управления.

Плановые работы выполнялись с декабря 2019 года в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель — обеспечение высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти.

Выполнено обустройство стационарной площадки, смонтирована новая камера пуска СОД и оборудование системы телемеханизации, проложены кабели и технологические трубопроводы. Стационарная площадка оборудована системами молниезащиты и электрохимзащиты, а также грузоподъемным механизмом для запуска средств очистки и диагностики.

Новое оборудование российского производства отличается увеличенным сроком службы (до 30 лет) и отвечает нормативным требованиям в области промышленной безопасности.

После завершения пусконаладочных работ произведено технологическое подключение камеры пуска СОД к магистральному нефтепроводу. Устаревшее оборудование демонтировано. Реконструкция объекта обеспечит возможность проведения своевременной диагностики и оценки состояния МН Красноармейск — Саратовский НПЗ.

В настоящее время камера пуска средств очистки и диагностики введена в промышленную эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

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