Банк "Открытие" профинансирует "Евроинвест Девелопмент" на 8 млрд рублей

Банк "Открытие" заключил с группой компаний "Евроинвест Девелопмент" сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу. В рамках соглашения компания "Евроинвест Благодатная", которая осуществляет строительство жилого комплекса бизнес-класса "ID Парк Победы", получит кредитные средства на сумму свыше 8 млрд рублей.

"Сделка с группой компаний "Евроинвест Девелопмент" — еще одно знаковое достижение банка "Открытие" на высококонкурентном рынке проектного финансирования в Санкт-Петербурге, опережающее развитие на котором является нашей стратегической целью, — заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка "Открытие" Михаил Иоффе. — В 2021 году мы продолжим предлагать застройщикам и девелоперам выгодные условия и индивидуальный финансовый сервис и планируем кратно увеличить объем сделок с использованием счетов эскроу".

"Одним из основополагающих факторов для покупателей квартир является надежность компании-застройщика, а также ее финансовая устойчивость. Развитие сотрудничества с банком "Открытие" — еще один шаг в укреплении этих качеств "Евроинвест Девелопмент". Рады, что нашим партнером стал банк "Открытие", который устойчиво развивается и последовательно наращивает экспертизу в области финансирования строительных проектов", — отметил Станислав Данелян, генеральный директор "Евроинвест Девелопмент".

Жилой комплекс "ID Парк Победы" состоит из шести многоквартирных домов со встроенной подземной автостоянкой, детским садом и школой общей жилой площадью 50 тыс. кв. м. Строительство жилых корпусов будет осуществляться в рамках трех очередей.

Срок ввода в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса запланирован на 4 квартал 2023 года, срок ввода второй и третьей очередей жилого комплекса — на 3 кв. 2024 года.