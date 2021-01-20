Банк "Открытие" профинансирует "Евроинвест Девелопмент" на 8 млрд рублей

Банк "Открытие" заключил с группой компаний "Евроинвест Девелопмент" сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу. В рамках соглашения компания "Евроинвест Благодатная", которая осуществляет строительство жилого комплекса бизнес-класса "ID Парк Победы", получит кредитные средства на сумму свыше 8 млрд рублей.
"Сделка с группой компаний "Евроинвест Девелопмент" — еще одно знаковое достижение банка "Открытие" на высококонкурентном рынке проектного финансирования в Санкт-Петербурге, опережающее развитие на котором является нашей стратегической целью, — заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка "Открытие" Михаил Иоффе. — В 2021 году мы продолжим предлагать застройщикам и девелоперам выгодные условия и индивидуальный финансовый сервис и планируем кратно увеличить объем сделок с использованием счетов эскроу".
"Одним из основополагающих факторов для покупателей квартир является надежность компании-застройщика, а также ее финансовая устойчивость. Развитие сотрудничества с банком "Открытие" — еще один шаг в укреплении этих качеств "Евроинвест Девелопмент". Рады, что нашим партнером стал банк "Открытие", который устойчиво развивается и последовательно наращивает экспертизу в области финансирования строительных проектов", — отметил Станислав Данелян, генеральный директор "Евроинвест Девелопмент".
Жилой комплекс "ID Парк Победы" состоит из шести многоквартирных домов со встроенной подземной автостоянкой, детским садом и школой общей жилой площадью 50 тыс. кв. м. Строительство жилых корпусов будет осуществляться в рамках трех очередей.
Срок ввода в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса запланирован на 4 квартал 2023 года, срок ввода второй и третьей очередей жилого комплекса — на 3 кв. 2024 года.
"Евроинвест Девелопмент" — структурное подразделение многопрофильного холдинга "Евроинвест", с 1992 года ведущего деятельность по развитию земельных участков, комплексному инженерному обеспечению территорий, теплоэнергетике, проектированию, строительству и эксплуатации коммерческой недвижимости и жилых зданий, а также управлению венчурным фондом. Является одним из признанных лидеров в сфере строительства жилья комфорт- и бизнес-класса.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.