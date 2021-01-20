В музее Алабина откроется выставка, посвященная оренбургскому пуховому платку

В четверг, 21 января, в 11:00 в музее им. П.В.Алабина состоится открытие выставки, посвященной легендарному оренбургскому пуховому платку. Будут представлены экспонаты из коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

Один из платков на выставке - особенный экспонат, побывавший в космосе с экипажем корабля "Союз МС-11" под командованием космонавта Олега Кононенко.

Затем в музее состоится круглый стол "Участие институтов гражданского общества в формировании межрегиональных культурно-просветительских связей". Его организаторы - Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ, Общественная палата Самарской области, Общественная палата Оренбургской области, Совет музеев ПФО.

"Наше мероприятие позволит жителям региона не только открыть для себя самобытную культуру Оренбуржья, но и спланировать познавательные точки маршрута своего летнего отдыха", - считает модератор мероприятия, член ОП РФ, заместитель председателя ОПСО Павел Покровский.