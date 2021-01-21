В 13 самарских поликлиниках работают прививочные кабинеты

В Самаре в 13 медицинских учреждениях созданы условия для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции: подготовлены прививочные кабинеты, медицинские работники прошли обучение.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская на заседании городского штаба.

Прививки от COVID-19 сделали уже более 6000 жителей Самарской области, вторую инъекцию вакцины получили более 3000 человек. В первую очередь прививают людей из групп риска — медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями. По мере поступления вакцины в регион перечень контингентов, подлежащих вакцинации, будет расширяться.

В начале февраля ожидаются следующие партии вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак)– 130 тысяч доз.

Вакцинация производится по предварительной записи. Расписание для вакцинации определяется учреждениями, исходя из имеющихся объемов вакцины. Перед прививкой обязателен осмотр терапевтом. Вакцинация производится гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний.

На вакцинацию необходимо взять паспорт, полис ОМC и СНИЛС. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. Второе введение через 21 день.