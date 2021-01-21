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У Климовского моста погиб водолаз

ШИГОНЫ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Днем 19 января около строящегося моста через Волгу у села Климовка погиб водолаз. Ему было 38 лет, пишет samara.kp.ru.

"Он работал в районе одной из опор строящегося моста, погрузился под воду, все время был на связи. Около трех часов дня вдруг перестал отвечать, его извлекли из воды, он был без сознания", - сообщает источник издания.

На место ЧП вызвали "скорую помощь", но к приезду медиков мужчина был уже мертв. Причину смерти определят эксперты. 

Напомним, что 6 декабря во время падения гусеничного крана с моста погибли два человека. 

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