У Климовского моста погиб водолаз

Днем 19 января около строящегося моста через Волгу у села Климовка погиб водолаз. Ему было 38 лет, пишет samara.kp.ru.

"Он работал в районе одной из опор строящегося моста, погрузился под воду, все время был на связи. Около трех часов дня вдруг перестал отвечать, его извлекли из воды, он был без сознания", - сообщает источник издания.

На место ЧП вызвали "скорую помощь", но к приезду медиков мужчина был уже мертв. Причину смерти определят эксперты.

Напомним, что 6 декабря во время падения гусеничного крана с моста погибли два человека.