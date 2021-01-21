Индекс RSBI: инвестиционная активность бизнеса в декабре приблизилась к докризисным показателям начала 2020 года

Согласно Индексу RSBI в декабре деловая активность малого и среднего бизнеса находилась в зоне снижения и составляла 46,5 пунктов, хотя и продемонстрировала рост по отношению к прошлому месяцу за счет инвестиций предпринимателей. Эта компонента приблизилась к показателям февраля прошлого года, когда бизнес еще работал без ограничений, связанных с коронакризисом. Компоненты продаж, кадров и кредитов либо снизились, либо сохранили свои позиции по отношению к ноябрю.

"Последний месяц пандемийного 2020 года поддержал тренд на снижение деловой активности, отмечавшийся в предшествующие месяцы, — начиная с февраля деловая активность не превышала 50 пунктов и всегда оставалась в зоне снижения. Тем не менее, после снятия ограничений, связанных с пандемией, предприниматели начали активно инвестировать либо в развитие своих компаний, либо в их сохранение: с августа прошлого года компонента инвестиций превышает 50 пунктов и находится в зоне роста. Таким образом, можно утверждать, что малый и средний бизнес в России в большинстве своем смог адаптироваться к текущим условиям, видит перспективы для развития и инвестирует, хотя период восстановления деловой активности еще не завершен", — считает Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

"Три важных вопроса, которые волнуют предпринимателей. Первое — снижение потребительского спроса. Второй вопрос, который вытекает из первого — кадровый, предприниматели приостановили набор сотрудников. И последний — поиск дешевых заемных средств. Предприниматели ждут, когда можно будет получить кредиты под 7%, в том числе под рефинансирование старых. В то же время мы видим, что увеличился рост инвестиций. Предприниматели инвестируют в такие сферы как недвижимость, туризм, медицина, IT. Это позитивная тенденция, которая будет способствовать экономическому росту и повышению доходов граждан", — сказал Александр Калинин, президент "Опоры России".

Основные тренды

Компонента Продаж в декабре показала рост фактических значений продаж при одновременном ухудшении ожиданий на следующие три месяца.

Фактический рост выручки отметили 16% предпринимателей, что на 5% больше, чем месяцем ранее. При этом количество тех, кто сокращал продажи, практически не изменилось с ноября и составило 53%.

Ожидания бизнеса по выручке на ближайшие три месяца говорят о тенденции к ухудшению ситуации, которая наметилась еще в июле: в декабре дальнейшего сокращения продаж ожидали 51% респондентов, а это уже на 6% больше, чем месяцем ранее, роста выручки ждет практически то же количество опрошенных бизнесменов, что и в ноябре — 12%.

Длительное ухудшение ожиданий может говорить о новой волне снижения деловой активности малого и среднего бизнеса в I квартале 2021 года.

Компонента Кадры осталась практически без изменений т. к. увеличилось число респондентов, отметивших как увеличение, так и сокращение персонала.

Доля респондентов, расширявших штат, увеличилась до 9%, а доля планирующих найм новых сотрудников выросла лишь на 1% по отношению к ноябрю и составила 13%. При этом доля компаний, сокращавших сотрудников, также выросла с 17% до 19%, а ожидания на ближайшие три месяца немного ухудшились: увольнять сотрудников планируют 10% предпринимателей.

Компонента Инвестиций вновь увеличилась и практически достигла максимума, зафиксированного в начале 2020 года. Например, в феврале 2020 года эта Компонента составляла 54,9 пунктов, в декабре же прошлого года показатель составил 54,6 пунктов.

В декабре доля предпринимателей, наращивающих инвестиции в бизнес, снова превысила сокращения: 22% расширяли бизнес, а 15% изымали средства из компании. Для сравнения в прошлом месяце оба показателя были равны 17%.

По ожиданиям на ближайшие три месяца перспективы в целом улучшились: доля компаний, планирующих рост инвестиций, выросла на 3% и составила 21% от всех опрошенных предпринимателей, хотя число тех, кто наоборот ожидает сокращение инвестиций, выросло незначительно — с 8% до 9%.

Компонента Кредиты немного снизилась, оставшись при этом вблизи рекордно высоких значений прошлого месяца. Небольшое сокращение связано со снижением доли предпринимателей, которые подавали заявку на кредит и получили одобрение, с 14% до 12%. При этом третий месяц подряд, пусть и незначительно, растет доля тех, у кого уже есть действующий кредит: в декабре она выросла до 17%.