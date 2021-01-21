Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование группе "ГОТЭК"

Банк "Открытие" завершил сделку по предоставлению мезонинного финансирования компании из сектора производства гофроупаковки в размере 3,5 млрд рублей.

В результате сделки банк "Открытие" стал основным кредитующим банком Группы предприятий "ГОТЭК". Сделка была структурирована с участием ООО "Открытие Капитал" и использует финансовый инструмент, который позволяет банку участвовать в росте стоимости акционерного капитала группы "ГОТЭК".

Группа предприятий "ГОТЭК" - один из крупнейших производителей гофроупаковки в России и лидер в области инноваций на рынке гофроупаковки.

Екатерина Чиркова, вице-президент банка "Открытие", директор департамента по работе с клиентами: "Мы рады быть для группы "ГОТЭК" опорным банком. Благодарим руководство и собственников компании за плодотворное сотрудничество".

Владимир Чуйков, председатель совета директоров группы предприятий "ГОТЭК": "Для нас это важный новый шаг к более динамичному и инновационному развитию. Надеюсь, что у нас сложатся конструктивные отношения. Мы готовы делиться с банком своей экспертизой в отрасли".

Тимур Хамраев, генеральный директор ООО "Открытие Капитал":

"Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в промышленном секторе. Она была структурирована одновременно со стратегической сделкой, которую группа "ГОТЭК" заключила с международным инвестором - датской компанией Brødrene Hartmann. Мы уверены, что наше партнерство с группой "ГОТЭК" будет продуктивным и взаимовыгодным".