"Крылья Советов" разгромили "Славию" - 6:1

В четверг, 21 января, на турецком стадионе "Беллис" ФК "Крылья Советов" разгромил софийскую "Славию" - 6:1.

Голы забили Зиньковский, 25'; Арни, 28'; Сергеев, 32'; Кирилов, 45'; Сергеев, 52'; Полуяхтов, 55'; Голенков, 63'. На 52-й минуте Зиньковский не реализовал пенальти.

Сразу после игры с болгарской "Славией" игроки и тренеры нашей команды вылетели в Москву. Футболистам будет предоставлено четыре выходных дня. В первом сборе в составе нашей команде приняли участие 28 футболистов. На просмотре находились два игрока: белорусский защитник Дмитрий Прищепа и атакующий исландский полузащитник Арни Вильхамссон. Решение о продолжении их карьеры в "Крыльях" будет принято в ближайшее время.

Второй сбор самарской команды также пройдет в турецком Белеке. "Крылья Советов" вернутся в Турцию 26 января.