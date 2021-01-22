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Футбол Спорт

"Крылья Советов" разгромили "Славию" - 6:1

АТАЛИЯ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 января, на турецком стадионе "Беллис" ФК "Крылья Советов" разгромил софийскую "Славию" - 6:1.

Голы забили Зиньковский, 25'; Арни, 28'; Сергеев, 32'; Кирилов, 45'; Сергеев, 52'; Полуяхтов, 55'; Голенков, 63'. На 52-й минуте Зиньковский не реализовал пенальти. 

Сразу после игры с болгарской "Славией" игроки и тренеры нашей команды вылетели в Москву. Футболистам будет предоставлено четыре выходных дня. В первом сборе в составе нашей команде приняли участие 28 футболистов. На просмотре находились два игрока: белорусский защитник Дмитрий Прищепа и атакующий исландский полузащитник Арни Вильхамссон. Решение о продолжении их карьеры в "Крыльях" будет принято в ближайшее время.

Второй сбор самарской команды также пройдет в турецком Белеке. "Крылья Советов" вернутся в Турцию 26 января.

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