В Самарскую область поступило 10 тыс. доз вакцины ГамКовидВак

В течение суток 10 тыс. доз вакцины ГамКовидВак будет доставлено в медицинские организации Самарской области.

Напомним, на заседании оперативного штаба в понедельник 18 января глава региона Дмитрий Азаров поставил перед правительством области задачу — настойчиво добиваться, чтобы вакцина против коронавируса поступала в Самарскую область в первоочередном порядке.

Всего в регион поставлено более 22 тыс. доз вакцины, привито более 10 тыс. человек.

В первую очередь прививают людей из групп риска — медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация производится по предварительной записи.