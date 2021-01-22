16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские медики применяют специальную методику восстановления больных после коронавируса В Самарскую область поступило 10 тыс. доз вакцины ГамКовидВак Еще восемь жителей региона умерли от Covid-19 Восемь жителей региона умерли от Covid-19 за сутки В 13 самарских поликлиниках работают прививочные кабинеты

Здравоохранение Общество

В Самарскую область поступило 10 тыс. доз вакцины ГамКовидВак

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В течение суток 10 тыс. доз вакцины ГамКовидВак будет доставлено в медицинские организации Самарской области.

Напомним, на заседании оперативного штаба в понедельник 18 января глава региона Дмитрий Азаров поставил перед правительством области задачу — настойчиво добиваться, чтобы вакцина против коронавируса поступала в Самарскую область в первоочередном порядке.

Всего в регион поставлено более 22 тыс. доз вакцины, привито более 10 тыс. человек.

В первую очередь прививают людей из групп риска — медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация производится по предварительной записи.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31