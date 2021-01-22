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Театр Культура

В САТОБ возобновляется показ оперы "Князь Игорь" Бородина

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском театре оперы и балета 31 января после годичного перерыва покажут оперу "Князь Игорь" (12+) Александра Бородина.

Фото: САТОБ

Роль князя Игоря исполнит Василий Святкин, Ярославны — Татьяна Гайворонская, Владимира Игоревича — Дмитрий Крыжский. За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Впервые на самарской сцене опера "Князь Игорь" в постановке народного артиста России Юрия Александрова (Санкт-Петербург) была представлена в 2011 году. История о неудачном походе князя Игоря против половцев, по мотивам памятника древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", уже 10 лет пользуется неизменным успехом у самарской публики.

31 января в опере "Князь Игорь" на сцену выйдут Василий Святкин, Татьяна Гайворонская, Дмитрий Крыжский, Ренат Латыпов, Андрей Антонов, Анастасия Вечёркина.

Оперный спектакль "Князь Игорь" идет 3 часа 15 минут. Следующий показ запланирован на 29 апреля 2021 года. Билеты уже в продаже — от 200 до 1500 рублей.

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