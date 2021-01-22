В 2020 году прибыль клиентам группы "Открытие" принесли 97% торговых идей

Команда аналитиков "Открытие Research" банка "Открытие" подвела итоги реализации инвестиционных идей, предложенных клиентам в рамках аналитической поддержки сервисов "Ваш финансовый аналитик" (ВФА) и "Персональный инвестиционный менеджер" в 2020 году. Несмотря на высокую волатильность на рынках, вызванную коронакризисом и его последствиями, 96,6% закрытых в прошлом году идей оказались успешными.

Прошедший год на финансовых рынках выдался насыщенным — на фоне пандемии коронавируса ведущие мировые индексы и акции продемонстрировали обвальное падение, но затем достаточно быстро восстановились и во многих случаях превысили исторические максимумы. В самый разгар коррекции на рынках аналитики "Открытие Брокер" рекомендовали клиентам покупать сильно подешевевшие активы.

С начала года команда аналитиков "Открытие Research" предложила клиентам группы банка "Открытие" 120 новых инвестиционных идей и закрыла 87 рекомендаций (из них 29 идей были открыты и закрыты в отчетном периоде). Среди завершённых 87 инвестиционных идей в 2020 году 97% принесли инвесторам прибыль, а 89,7% — превзошли показатели бенчмарков. Общий портфель закрытых и актуальных на конец 2020 года инвестиционных идей был прибыльным на 85,6%, а 70,5% инвестиционных идей бьют бенчмарки.

В качестве сравнительного бенчмарка для анализа результатов по рублевым облигациям "Открытие Research" использовали среднюю ставку рублевого депозита на момент открытия идеи, умноженную на 1,5. Доходность валютных идей, идей во фьючерсах на индексы, товары и валюты сравнивалась с удвоенной депозитной ставкой в рублях.

В топ-5 самых удачных идей по абсолютной доходности среди российских акций попали:

— "Ленэнерго" АП (02.08.12.31.2016.2020, актуальная) +532,2%.

— Petropavlovsk (25.01.12.31.2019.2020, актуальная) +308,0%.

— АФК "Система" (29.03.12.31.2018.2020, актуальная) + 83,4%.

— Globaltrans (03.04.12.31.2017.2020, актуальная) + 61,4%.

— "Детский мир" (14.12.01.20.2017.2020, закрытая) + 50,1%.

Рекомендации среди зарубежных акций оказались такими же успешными, как и среди российских. Топ-5 самых успешных идей в иностранных акциях:

— Dillardʼs (17.04.10.12.2020.2020, закрытая) +127,7%.

— B2Gold Corp (17.11.05.07.2017.2020, закрытая) +101,5%.

— Microsoft (24.05.12.31.2019.2020, актуальная) +78,7%.

— Century Communities (04.12.12.31.2018.2020, актуальная) +69,1%.

— Alphabet (14.05.12.31.2019.2020, актуальная) +54,2%.

На долговом рынке 100% закрытых и открытых рекомендаций принесли и демонстрируют прибыль, что подчеркивает высокое качество проводимого аналитиками кредитного анализа эмитентов.

Команда "Открытие Research" демонстрирует стабильно высокое качество публикуемых инвестиционных идей. На протяжении многих лет рекомендации аналитиков на рынке акций и облигаций приносят инвесторам прибыль. Так, в 2019 году прибыль инвесторам принесли 89% закрытых торговых идей.

"Прошедший год однозначно войдет в историю финансовых рынков. Никогда ранее биржевые индексы не падали так сильно и не восстанавливались так же стремительно. Это позволило инвесторам не только перетерпеть просадку, но и хорошо заработать в среднесрочной перспективе. Итоги реализации инвестидей по итогам 2020 года наглядно демонстрируют профессионализм команды "Открытие Research". Надеюсь, наступивший год также будет радовать инвесторов хорошими возможностями для заработка", — говорит начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Антон Затолокин.