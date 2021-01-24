Супруги из Самары попали в рабство в Дагестане

Семейная пара Екатерина и Артем выехала из Самары на заработки в Ставропольский край, но в итоге оказалась в Дагестане, где на сельхозпредприятии им сообщили, что их купили и теперь они должны год отрабатывать свою стоимость.

В случае отказа им пообещали проблемы. Через неделю они смогли сбежать из плена.

"В итоге мы нашли их, и сейчас они в нашем шелтере в Махачкале. Уже завтра они возвращаются домой в Самару, - рассказывают координаторы движения "Альтернатива". - В этой истории существенную роль сыграли местные жители, которые обнаружили эту пару в тяжелой ситуации и сообщили нам о них. Мы благодарны всем отзывчивым людям, которые сообщают нам о жертвах рабства и подсказывают им обращаться к нам. Мы обязательно поможем потерпевшим с восстановлением документов, с возвращением домой и временным убежищем".