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Супруги из Самары попали в рабство в Дагестане

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Семейная пара Екатерина и Артем выехала из Самары на заработки в Ставропольский край, но в итоге оказалась в Дагестане, где на сельхозпредприятии им сообщили, что их купили и теперь они должны год отрабатывать свою стоимость.

В случае отказа им пообещали проблемы. Через неделю они смогли сбежать из плена.

"В итоге мы нашли их, и сейчас они в нашем шелтере в Махачкале. Уже завтра они возвращаются домой в Самару, - рассказывают координаторы движения "Альтернатива". - В этой истории существенную роль сыграли местные жители, которые обнаружили эту пару в тяжелой ситуации и сообщили нам о них. Мы благодарны всем отзывчивым людям, которые сообщают нам о жертвах рабства и подсказывают им обращаться к нам. Мы обязательно поможем потерпевшим с восстановлением документов, с возвращением домой и временным убежищем".

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