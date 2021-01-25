В Советском районе Самары открылась первая АЗС Группы компаний IRBIS

Автозаправочная станция компании IRBIS в Самаре открылась на улице Аэродромной.
Это третья АЗС компании в Самарской области и 55 заправочная станция в сети, которая представлена в Республиках Татарстан, Чувашия, Марий-Эл, в Нижегородской, Владимирской и Пензенской областях.
Приоритетным вопросом компании является качество и количество топлива на АЗС. Топливную инфраструктуру ГК IRBIS составляют 4 нефтебазы, сертифицированная лаборатория, более 80 бензовозов и газовозов, оснащенных GPS. Прямые договоры с крупнейшими производителями топлива обеспечивают его бесперебойную подачу. Ключевыми поставщиками являются Уфимская группа заводов ПАО "Роснефть" (ранее ПАО "Башнефть"), ПАО "Газпром Нефть" и ПАО "Танеко" (Татнефть).
На новой АЗС в Самаре реализуется премиальное топливо XTRim, изготавливаемое с применением инновационных технологий немецкого концерна BASF.
Особое внимание уделяется сопутствующему сервису: на АЗС можно приобрести выпечку собственного производства, фирменные хот-доги, кофе из зёрен высшего класса Specialty, другие необходимые в дороге товары.
Для пользователей работает мобильное приложение "АЗС IRBIS" (доступно в AppStore, GooglePlay, HUAWEI AppGallery), где можно следить за своими достижениями в рамках программы лояльности, бесконтактно оплачивать топливо по IRBIS Pay и получать другие преференции.
В честь открытия для всех клиентов приготовлены подарки и специальные акции:
- любой кофе в подарок при заправке от 30 л (по 31.01.21)
- бонусная карта бесплатно и cashback 10% за 1-ую заправку (по 28.02.21)
- повышенные бонусы 5% за заправку XTRim от 25 л.
В 2021 году планируется открытие еще не менее 7 заправок в Самарской области — в Самаре, Тольятти, Сызрани.
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Всё написали, кроме того как называется приложение
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