БК "Самара" победил "Буревестник"

"Самара" продолжает победную серию — 90:78 на выезде с "Буревестником".

Первая четверть прошла в равной борьбе, команды поочередно вырывались вперед, но благодаря трехе от Максима Дыбовского самарцы завершили ее с минимальным перевесом — 21:19. Дальние атаки оставались главным оружием нашей команды и во втором периоде: Антон Глазунов, Виктор Кашин и вновь Максим Дыбовский после четырех сыгранных минут довели разницу до 8 очков (34:26). А затем разыгрался Владимир Пичкуров, набравший 8 очков за три минуты — разница впервые стала двузначной (41:31). Хотя к большому перерыву преимущество было уже не таким заметным — 47:41.

В начале третьей четверти хозяева сократили было отставание до 4 очков — но Антон Глазунов, Владимир Пичкуров и Александр Винник быстро восстановили максимальные "+11" (60:49). Но вновь ярославцы смогли остановить натиск нашей команды — и уходили на заключительную десятиминутку с не самыми мрачными "61:68" на табло. 6 очков от Антона Глазунова за 30 первых секунд четвертого периода вроде бы должны были поубавить их оптимизм — но к середине четверти интрига вспыхнула на максимум: 76:72 в пользу гостей. Впрочем, Владимир Пичкуров точен издали — и большего наша команда хозяевам уже не позволяет. 7 подряд очков от Максима Дыбовского стали для соперника приговором.

90:78 — "Самары" продолжает побеждать.