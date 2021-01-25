Евгений Бенькович стал владельцем НПЗ в Волжском районе

Мини-НПЗ "Восток-Ойл" в Волжском районе приобрел самарский нефтетрейдер Евгений Бенькович, сообщает "Самарское обозрение".

Строительство НПЗ мощностью порядка 100 тысяч тонн нефтепродуктов в районе с. Воскресенка Волжского района Самарской области началось в 2010 г. и изначально велось силами региональных инвесторов, которые вложили в проект порядка 300 млн рублей. Однако запустить проект они так и не смогли, так как завод не соответствовал требованиям Ростехнадзора.

В 2014 г. самарские владельцы продали НПЗ лицам, близким к бенефициару московского холдинга "Восток-Сервис" и уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области Владимиру Головневу.

Инвесторам пришлось вложить еще порядка 400 млн руб. для доведения предприятия под существующие требования, хотя изначально они оценивали затраты в меньшую сумму. При этом у НПЗ оставался ряд слабых мест. У него отсутствовал доступ к железнодорожным путям и трубопроводной системе Транснефти, что значительно затрудняло поставку продукции на экспорт, а продажа бензина на внутреннем рынке стала малорентабельной из-за акцизов.

Менеджмент "Восток-Ойла" анонсировал, что предприятие будет специализироваться на производстве растворителей. На территории завода действительно построили цех по розливу растворителей в тару.

Рекорда выручки "Восток-Ойл" достиг в 2019 г. - тогда этот показатель составил порядка 1,2 млрд рублей. При этом завод генерировал убытки, а долги только росли. В 2019 г. только краткосрочные обязательства НПЗ составили порядка 450 млн рублей.

Дмитрий Головнев передал свою долю близкому ему Дмитрию Эйхнеру. 18 декабря 2020 г. 100% "Восток-Ойла" перешли Евгению Беньковичу. Пост директора "Восток-Ойла" сохранил Игорь Воронцов.

Бенькович, судя по всему, активно занимается нефтетрейдингом. Согласно системе "СПАРК-Интерфакс", он выступал совладельцем самарских компаний, занимающихся продажей нефтепродуктов, - ООО "Лагуна" и ООО "Ойл-Ресурс". Выручка "Ойл-Ресурса" в 2018 г. превышала 1 млрд рублей.

Не совсем понятно, сколько заплатил Бенькович за свой новый актив. Как сообщил один из участников самарского рынка нефтепереработки, "цена на НПЗ первичной переработки нефти начала падать с 2015 г., когда правительство запустило налоговые маневры, связанные с повышением налогов на нефтедобычу. Нефтедобытчики увеличившуюся финансовую нагрузку переложили на переработчиков. В результате рентабельность этого бизнеса катастрофически упала. В более выгодном положении находятся предприятия, занимающиеся вторичной переработкой, но для этого "Восток-Ойлу" необходимо проводить серьезные инвестиции, которые не факт что окупятся".

"Сейчас подобные мини-НПЗ могут заинтересовать разве что бизнесменов, имеющих доступ к нефти неоднозначного происхождения, которую отказываются принимать другие нефтеперерабатывающие предприятия. Что касается цены, то думаю, что она составила максимум 500-600 млн руб., и то, скорее всего, сделка прошла в рассрочку", - предположил участник рынка.

Эту версию подтверждают данные "СПАРК-Интерфакса". По информации системы, 18 декабря 2020 г. 100% долей "Восток-Ойла" оказались в обременении. Залогодателем выступает Бенькович, а имя залогодержателя не раскрывается.

Получить комментарии участников сделки "СО" не удалось. Мобильный телефон, указанный в качестве контактов "Лагуны", не обслуживался. В колл-центре "Восток-Ойла" телефон не отвечал.