Банк "Открытие" и "Открытие Факторинг" реализовали первую сделку по факторинговому финансированию экспорта

"Открытие Факторинг" при содействии банка Открытие и ГК "УЛК" заключили договор факторингового обслуживания экспортных поставок по всему миру.
В рамках первого транша "Открытие Факторинг" профинансировала поставки пиломатериалов и пеллет (биотоплива из древесных отходов) покупателям в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Китае и Египте. Экспортер — ГК "УЛК", крупнейший в России лесной холдинг по заготовке и производству пиломатериалов.
Экспортный факторинг помогает участникам ВЭД получить деньги без залога сразу после поставки товаров в адрес нерезидентов России. Это позволяет экспортеру не только пополнять оборотный капитал компании и более эффективно управлять денежными потоками, но и открывает возможности для увеличения объема продаж по всему миру.
Елена Думенкова, коммерческий директор "Открытие Факторинг":
"Для нас эта сделка прецедентная, поскольку мы впервые предложили факторинговый продукт для финансирования экспортных поставок. Планируем и далее развивать свою продуктовую линейку для участников внешнеэкономической деятельности".
Ирина Король, начальник управления АПК, торговли и финансового сектора банка "Открытие":
"Сделка осуществлена в рекордно короткие сроки. У клиента новый продукт нашел позитивный отклик. В дальнейшем мы будем использовать его как типовой продукт для финансирования кассовых разрывов экспортеров".
Компании группы "УЛК" занимаются заготовкой и переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением. Лесной холдинг — активный участник внешнеторговой деятельности, партнеры компании расположены по всему миру.
Татьяна Зенина, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "ГК "УЛК":
"Наша компания ранее не пользовалась таким инструментом как факторинг. В процессе подготовки сделки мы для себя отметили, что он действительно является актуальным для компании, решает вопрос кассовых разрывов, так как с момента отгрузки продукции с завода до получения полной оплаты существует разрыв во времени. Данный инструмент позволяет компании оперативно привлечь необходимую ликвидность. Мы благодарим коллег из банка "Открытие" и "Открытие Факторинг" за проработку и реализацию сделки".
О компании "Открытие Факторинг":
100% дочерняя компания банка "Открытие". Универсальная факторинговая компания, один из лидеров рынка факторинга в России.
2-е место по темпам роста объема финансирования, по данным Эксперт РА, по итогам 2019 года. 2-е место по числу активных клиентов, по данным АФК, по итогам 2019 года.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.