Более чем 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе "Открытие"

В преддверии Татьяниного дня 25 января "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах" (входят в финансовую группу "Открытие"), по традиции, подсчитали количество клиенток-Татьян. В 2019 году свою жизнь в финансовой группе застраховали около восьми тысяч Татьян, в 2020-м - почти 10 тысяч. А полисы ОСАГО для своей машины в компании "Росгосстрах" приобрели порядка 61 тысячи автомобилисток с этим именем.
Татьяны доверили компании "Росгосстрах Жизнь" почти 1,9 млрд рублей. По-прежнему чаще всего они покупают полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), у 56% клиенток с таким именем оформлен этот продукт. У каждой третьей Татьяны есть ИСЖ сроком на пять лет, а каждая четвертая оформила "детский" продукт (НСЖ, страхование от критических заболеваний, от несчастного случая и так далее).
Больше всего Татьян заключили новый договор с "Росгосстрах Жизнь" в 2019 году: тогда к компании присоединилось более 3,7 тысячи девушек и женщин с таким именем. В 2020-м по сравнению с 2019 годом их стало больше на 2099, или на 20%. Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" продается через розничную сеть банка "Открытие".
Действующий полис ОСАГО от "Росгосстраха" имеет почти 61 тысяч автомобилисток по имени Татьяна. Причем в последние три года количество Татьян, страхующих в компании свою автогражданскую ответственность, постоянно растет: в 2018 году их было чуть более 42,7 тыс., а в 2019-м 55,5 тыс.
"Росгосстрах Жизнь", "Росгосстрах" и финансовая группа "Открытие" поздравляют Татьян и всех студентов с Татьяниным днем!
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.