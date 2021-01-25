Более чем 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе "Открытие"

В преддверии Татьяниного дня 25 января "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах" (входят в финансовую группу "Открытие"), по традиции, подсчитали количество клиенток-Татьян. В 2019 году свою жизнь в финансовой группе застраховали около восьми тысяч Татьян, в 2020-м - почти 10 тысяч. А полисы ОСАГО для своей машины в компании "Росгосстрах" приобрели порядка 61 тысячи автомобилисток с этим именем.

Татьяны доверили компании "Росгосстрах Жизнь" почти 1,9 млрд рублей. По-прежнему чаще всего они покупают полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), у 56% клиенток с таким именем оформлен этот продукт. У каждой третьей Татьяны есть ИСЖ сроком на пять лет, а каждая четвертая оформила "детский" продукт (НСЖ, страхование от критических заболеваний, от несчастного случая и так далее).

Больше всего Татьян заключили новый договор с "Росгосстрах Жизнь" в 2019 году: тогда к компании присоединилось более 3,7 тысячи девушек и женщин с таким именем. В 2020-м по сравнению с 2019 годом их стало больше на 2099, или на 20%. Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" продается через розничную сеть банка "Открытие".

Действующий полис ОСАГО от "Росгосстраха" имеет почти 61 тысяч автомобилисток по имени Татьяна. Причем в последние три года количество Татьян, страхующих в компании свою автогражданскую ответственность, постоянно растет: в 2018 году их было чуть более 42,7 тыс., а в 2019-м 55,5 тыс.

"Росгосстрах Жизнь", "Росгосстрах" и финансовая группа "Открытие" поздравляют Татьян и всех студентов с Татьяниным днем!