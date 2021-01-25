Стартовал отраслевой проект ФНС России "Общественное питание"

В январе 2021 года в России стартовал отраслевой проект Федеральной налоговой службы "Общественное питание".

Целью реализации отраслевого проекта в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания, является вывод предприятий общепита из теневого сектора, а также проведение контрольных мероприятий в отношении недобросовестных участников рынка.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в динамике развития отрасли с 2017 года наблюдается как количественный прирост объектов общественного питания, так и рост валового оборота в денежном выражении (исключение составляют 9 месяцев 2020 года, во время которых было зафиксировано снижение оборота отрасли почти на 20% в силу ограничений, принятых для нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19).

Именно в этот период сформировались определенные риски, в том числе связанные с расчетами с нарушением законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Прирост валового оборота в суммовом выражении по предыдущим годам, количества объектов общественного питания и наличие перечисленных рисков обязывают налоговые органы принять профилактические меры по устранению негативных последствий для экономики.

ФНС России проводит мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий. При этом если налогоплательщики сферы общепита продолжают не применять контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксировать выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, то они попадают в план проверок. Стоит отметить, что проверки проводятся только в отношении недобросовестных налогоплательщиков сферы общепита.

Планирование проверок и отраслевой проект "Общественное питание" в целом направлены на побуждение повсеместного применения предприятиями (объектами) общественного питания в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и как следствие повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных конкурентных условий ведения бизнеса.

Проверку таких чеков могут инициировать граждане, пользователи услуг общепита, направляя жалоб через мобильное приложение ФНС России "Проверка чеков" в случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.