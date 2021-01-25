Банк России начал проверку микрофинансовых компаний

С 2019 года Центробанк (ЦБ) отмечает увеличение количества обращений граждан о навязывании микрофинансовыми организациями (МФО)дополнительных платных услуг, включая страхование с участием МФО в качестве агента при заключении договора потребительского займа. В прошлом году ЦБ инициировал их проверки, в том числе методом "тайного покупателя", в роли которого выступает сотрудник регулятора.

За первое полугодие 2020 было получено 174 потребительские жалобы, а ЦБ уже проводил ряд проверок с анализом предоставляемых микрофинансовыми компаниями и потребительскими кооперативами видеозаписей удаленного заключения договоров. Однако число случаев навязывания дополнительных услуг со стороны МФО продолжает увеличиваться. Объясняется это тем, что в настоящее время ставка по краткосрочным кредитам снижена до 1% в сутки. Для многих организаций бизнес перестает быть рентабельным, и они ищут возможности увеличения прибыли.

Что касается стоимости страховки, то у некоторых компаний она фиксированная, но сумма может варьироваться. Так, в одной организации услуга стоит 300 рублей единоразово, а в другой — 600 рублей. В других МФО стоимость страховки зависит от размера займа (600 — 650 рублей за заем в размере 15 тыс. рублей). В остальных компаниях стоимость страхования будет известна только в ходе оформления займа.

Большинство жалоб по теме навязывания дополнительных услуг микрофинансовыми агентствами относятся к займам, предоставляемым онлайн. Обычно при заполнении электронной заявки на кредит клиенту предлагается чек-бокс с услугой страхования. Если данное предложение его интересует, он выражает согласие галочкой. Однако далеко не всегда заемщики бывают внимательны и нередко ставят эти галочки, подключая дополнительные услуги неосознанно.

Чтобы избежать таких ситуаций, стоит обращаться в компании, где выдают деньги на карту без страхования и комиссии за оформление. Например, такие условия действуют в "Кредиткаденьги" (общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Финансовая компания", Москва, ул. Монтажная, дом 9, строение 1, этаж 3, помещение IV, комната 13, офис 79, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 2120543001300, ИНН 4345324966, ОГРН 1124345005510).

При этом стоит помнить, что согласно законодательству РФ в период "охлаждения" заемщик имеет право отказаться от дополнительных услуг после заключения договора. У клиентов есть 14 дней на отказ. Возвращается вся уплаченная при заключении договора страхования денежная сумма, из которой вычитается часть страховой премии пропорционально времени действия договора, если он уже вступил в силу.

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