Фестиваль "РУСЬ. ЭПОХА ОБЪЕДИНЕНИЯ" пройдет в формате видеотрансляции

В субботу, 30 января, в социальных сетях откроется доступ к видеотрансляции этноисторического фестиваля "РУСЬ. ЭПОХА ОБЪЕДИНЕНИЯ".

Съемки фестиваля проводились 27 сентября. Участники вместе с профессиональными актерами стали частью масштабной театральной постановки. Зрители онлайн-трансляции увидят историю о любви и ненависти, верности и предательстве, о самопожертвовании и чудесах.

В нескольких мастер-классах подробно расскажут, как правильно стрелять из лука, учиться фланкировке шашкой, метать ножи. Организаторы подготовили более двенадцати коротких обучающих видеообзоров, связанных с традиционными старинными ремеслами и навыками.

Также зрители узнают интересные факты из истории сел Самарской Луки, увидят одни из самых интересных этноисторических музеев области: Большечерниговский историко-краеведческий музей им. Попова, Сергиевский краеведческий музей, посетят Духовно-культурный кремль "Богатырская слобода" и Клуб "Русская слобода".