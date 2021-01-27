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Олимпийские Спорт

Волейбольная "Нова" закончила чемпионат на третьем месте

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волейбольный клуб "Нова" завершил регулярный чемпионат России высшей лиги "А" на третьем месте в группе "Запад".

В заключительном 8 туре волжане провели две встречи на домашней площадке. Первый матч закончился убедительной победой "Новы" над командой "Муром" — 3:1. А вот во втором поединке с "Автомобилистом" удача оказалась на стороне соперника — 0:3.

Впереди "Нову" ждут игры плей-офф. Соперником "Новы" в этом раунде станет магнитогорская "Магнитка". В противостоянии до двух побед определится участник "Финала шести". Первый матч пройдет в Новокуйбышевске.

"Начинается самая интересная часть чемпионата, ее можно даже сравнить с четвертьфиналом Олимпийских игр. Если ты выигрываешь, то проходишь дальше бороться за медали, а если проигрываешь уходишь бороться за 7-12 места", - сообщает главный тренер ВК "Нова" Максим Ворежонков.

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