Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в регионе превышен на 9,3%

В Самарской области заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией на текущей неделе меньше, чем на предыдущей (ОРВИ -3,8%, пневмония -33,8%), однако эти показатели выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего ОРВИ болеет взрослое население. Эпидпорог по совокупному населению превышен на 9,3%.

Об этом на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила руководитель Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Что касается заболеваемости Сovid-19, то за последние сутки зарегистрировано 279 заболевших, показатель на 100 тысяч населения составил 8,75 (по России 12,42). Показатели и суточного, и еженедельного темпа прироста инфекции снижаются. Однако в эпидпроцесс по-прежнему вовлечены все муниципальные образования региона. Характеризуя динамику показателей заболеваемости на 100 тысяч населения по возрастным группам, Светлана Архипова отметила снижение в группах 1-6, 50-64 года. В остальных возрастных категориях отмечается рост в сравнении с предыдущей неделей, в том числе среди детей 7-14 лет (на 28%), граждан 18-29 лет (на 1,5%), 30-49 лет (1,3%), 65+ (на 4,7%). Охват тестированием в области сохраняется на уровне контрольных значений.

На основании анализа эпидемиологической ситуации руководитель Роспотребнадзора по Самарской области предложила продлить действие ограничительных мер и сохранить соответствующий контроль за их соблюдением.

Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу. "Будем отслеживать ситуацию по крупнейшим городам. В целом несоблюдение дистанцирования и масочного режима создает риск ухудшения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции", - подчеркнула она.