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В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе № 75 стал норовирус

ТОЛЬЯТТИ. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У девятерых детей и одного сотрудника пищеблока тольяттинской школы № 75 подтвердился норовирус – острая разновидность кишечной инфекции. Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам образования, науки и молодежное политики Общественной палаты в думе Тольятти.

Замначальника территориального управления Роспотребнадзора по Тольятти Ольга Петрова уточнила, что речь — именно об острой кишечной инфекции, норовирусе. Никаких признаков отравления не было. Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения.

В тот же день местные депутаты и члены городской общественной палаты провели выездное совещание в школе. Они отметили, что визуально санитарное состояние пищеблока и мест общего пользования, а также изучение журналов выбраковки продуктов питания и прочей документации, сопровождающей процесс организации питания детей, не показали никаких отклонений или нарушений. Готовят для учащихся здесь повара КШП "Дружба".

Напомним, к 20 января у 24 школьников обнаружили признаки острой кишечной инфекции.

По факту отравления детей сотрудники прокуратуры Комсомольского района возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Кухонный работник был отстранен от должности.

Гид потребителя

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