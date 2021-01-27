6,6 млн кв. м жилья планируется построить в Самарской области до 2030 года

6,6 млн кв. м жилья планируется построить в Самарской области до 2030 г., сообщил министр строительства Евгений Чудаев во вторник, 26 января, на заседании профильного регионального штаба.

По его словам, достичь поставленных целей планируется в три этапа: в 2021-2022 гг. планируется ввести в эксплуатацию 1788 тыс. кв. м, с 2023 по 2026 г. - 2208 тыс. кв. м, с 2027 по 2030 г. - 2595 тыс. кв. метров.

"Задача крайне напряженная и требует ответственного отношения всех участников этой деятельности. Очень важно, чтобы мы воспринимали эту задачу как командную. Но при этом поставленные цели вполне достижимы. Мы фиксируем за последний год существенное увеличение спроса на жилье как важное условие выполнения этой задачи", - отметил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, проводивший заседание штаба.

Накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции обсудил с главами муниципалитетов итоги реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в прошлом году и планы на перспективу.

"Сфера напрямую влияет на повышение качества жизни как всех жителей, так и отдельных семей. Благодаря труду строителей обеспечивается улучшение жилищных условий, создаются новые рабочие места, открываются социально значимые объекты. Наша задача - способствовать и помогать этому, - подчеркивал Дмитрий Азаров. - Президент страны Владимир Владимирович Путин нацеливает нас на значительное увеличение объемов жилищного строительства, и мы с вами знаем, что эти поручения утверждены и по стране в целом, и по каждому региону".

В последние годы государство принимает беспрецедентные меры по развитию строительной отрасли. Реализуется большой комплекс государственных программ в строительной сфере, вносятся изменения в законодательство, которые упрощают правила игры для застройщиков. Многое будет сделано и на региональном уровне.

"Правительство Самарской области совместно с муниципальными образованиями гарантирует оказание застройщикам всего комплекса мер государственной поддержки. У нас существенно увеличится объем государственного и муниципального заказа на вводимое жилье, у нас в полном объеме и даже с ростом сохраняется программа на вводимое жилье для отдельных категорий граждан, существенно вырастут закупки по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Это гарантированный госзаказ, и, думаю, это заинтересует многих из вас. Регион также продолжит софинансирование проектов по созданию элементов дорожной и инженерной инфраструктуры в рамках программы "Стимул", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина сообщил, что средства на поддержку жилищного строительства запланированы и в областном бюджете - так, уже в этом году будет выделено до 700 млн рублей на создание дорожной инфраструктуры. Предусмотрены компенсации застройщикам на создание инженерной инфраструктуры и другие региональные меры поддержки.

Председатель регионального правительства также обратился к застройщикам с предложением активнее взаимодействовать с органами власти по вопросам ввода жилья, своевременно сообщать о возникающих проблемах.

Виктор Кудряшов сообщил руководителям строительных компаний о старте реализации мероприятий по совершенствованию комплексного развития территорий и механизмов расселения ветхого и аварийного жилья, утвержденных президентом РФ в конце минувшего года.

Новый закон одновременно существенно упрощает процедуру расселения для потенциальных застройщиков и надежно защищает права граждан, которым предоставляется равноценное жилье.

Министерство строительства региона определило семь перспективных территорий в Самаре, которые могут стать площадками для реализации мероприятий программы. Глава областного кабинета министров выразил уверенность, что эти территории заинтересуют инвесторов.

В ходе обсуждения повестки было решено сделать заседания штаба по вопросам в сфере строительства регулярными. Виктор Кудряшов призвал застройщиков активнее обозначать проблемы, участвовать в госпрограммах, предлагать новые решения и инициативы по мерам государственной поддержки, отрабатывать вопросы взаимодействия между строительными компаниями и органами исполнительной власти.