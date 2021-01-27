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АО "Транснефть - Приволга" в 2020 году направило 369,4 млн рублей на реализацию мероприятий в области охраны труда

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в сфере охраны труда в 2020 году. На реализацию мероприятий по охране труда и сохранению здоровья персонала было направлено 369,4 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В том числе в минувшем году приобретались специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты. Регулярно ведется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил. Была выполнена специальная оценка условий труда на 1241 рабочем месте.

Повышение квалификации, обучение на курсах целевого назначения с изучением вопросов охраны труда и безопасной организации проведения работ прошли 1990 работников общества. Образовательный процесс проводился как с использованием дистанционных методов, так и в очном формате со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил.

В течение года в АО "Транснефть - Приволга" соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике короновирусной инфекции. Сотрудники предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты, а принятые меры по санитарной обработке помещений и перевод части персонала на удаленный режим работы позволили избежать массовой заболеваемости в коллективе. Для реализации оперативных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на предприятии действует специальный оперативный штаб. Предпринимаемые меры обеспечивают стабильную работу всех подразделений предприятия в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки.

С целью осуществления контроля за безопасным проведением ремонтных работ в эксплуатации АО "Транснефть - Приволга" с 2020 года находятся два мобильных комплекса спутникового видеонаблюдения — в Самарском и Волгоградском районных нефтепроводных управлениях (РНУ). Просмотр видеоинформации производится в режиме реального времени (в период проведения работ) и в режиме просмотра архивных видеоматериалов. Результаты проверок учитываются при дальнейшей организации производственного процесса.

Для привлечения внимания к необходимости исполнения нормативов системы управления охраной труда и повышения уровня культуры производства среди работников филиалов проведен смотр — конкурс "Лучшее подразделение по охране труда". По его итогам победителем определен коллектив линейной производственно-диспетчерской станции "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления.

Высокую эффективность системы менеджмента в сфере охраны труда подтвердил внешний независимый аудит, по итогам которого АО "Транснефть - Приволга" получило новый сертификат соответствия международному стандарту ISO 45001:2018.

В 2020 году предприятие было признано победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в номинации "Коммуникационная программа по повышению культуры охраны труда и безопасности на производстве". Представленный на конкурс проект АО "Транснефть - Приволга" "Безопасные условия труда" отмечен дипломом как лучший. Кроме того, акционерное общество заняло третье место в XII Областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек.

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