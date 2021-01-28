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Общество

Александр Милеев "за" появление памятника Александру II только за счет спонсоров

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев заявил Волга Ньюс, что одобряет идею об установке в Самаре памятника Александру II, но только "в порядке частной инициативы" и не на площади Революции.

Депутат убежден, что достижения Александра II очень ценны и важны, посему в появлении памятника ничего плохого он не видит.

"Вопрос, где можно установить памятник, — это тема для обсуждения. Лично мое мнение заключается в том, что памятник такой может появиться только на средства спонсоров, и ни копейки из бюджета на его установку привлечено быть не должно. Я знаю многих людей, которые готовы, как мне кажется, пожертвовать на это деньги. Так что никаких проблем я с этим не вижу", — отмечает Александр Милеев, и добавляет, что в 2021 г. как раз исполняется 150 лет с момента посещения императором Самарской губернии.

При этом он подчеркивает, что местом установки памятника точно не может стать площадь Революции.

"Это очевидно и понятно. Сама площадь и установленный на ней памятник Владимиру Ильичу Ленину являются памятниками федерального значения", — говорит Александр Милеев.

Напомним, первый памятник Александру Николаевичу Романову был построен в Самаре в 1889 г. по проекту В. И. Шервуда. Его установили на Алексеевской площади, которая в настоящее время называется площадью Революции, перед зданием окружного суда. В 1927 г. бронзовое изваяние царя заменили на фигуру В. И. Ленина, сохранив постамент, но убрав скульптурную группу, окружавшую императора. Судьба статуи самодержца неизвестна.

Предложение общественности о восстановлении памятника Александру II было рассмотрено на заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике губдумы 26 января. Депутаты пришли к выводу, что вопрос с определением места установки памятника стоит вынести на общественное обсуждение.

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