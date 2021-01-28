16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" проиграл "Руне" - 66:79 БК "Самара" победил "Буревестник" Баскетбольная "Самара" победила "Иркут" - 85:64 Баскетбольная "Самара" обыграла "Новосибирск" - 94:68 БК "Самара" сыграет с "Новосибирском"

Баскетбол Спорт

БК "Самара" проиграл "Руне" - 66:79

МОСКВА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Баскетбольная "Самара" проиграла московской "Руне" — 66:79.

После равного стартового отрезка (13:14 по истечении шести минут) самарцы начали понемногу отпускать соперника вперед. И если 18:25 в первом периоде смотрелись еще не так катастрофично, то вторая десятиминутка, вполне возможно, будет сниться нашим игрокам в кошмарах: 10:31 и общие 28:56 к большому перерыву.

К чести "Самары", она нашла в себе силы организовать погоню. За две с половиной минуты в начале третьей четверти Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин и дважды Антон Глазунов были точны издали, Артемс Бутянковс забил из-под кольца — удалось отыграть почти половину отставания. Впрочем, москвичи вскоре пришли в себя, и перед заключительной десятиминуткой их преимущество все еще было внушительным — 49:68.

Следующий удар самарцы нанесли в середине четвертого периода. Выиграв двухминутный отрезок со счетом 12:2, они сократили разницу до 10 очков: 64:74 после данка Игоря Смыгина. Играть оставалось больше трех минут — вполне достаточно для чуда… Но, увы, сегодня его совершить не удалось.

66:79 — второе поражение "Самары" в чемпионате. Которое не мешает команде сохранить за собой единоличное лидерство в таблице.

Гид потребителя

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31