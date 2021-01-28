БК "Самара" проиграл "Руне" - 66:79

Баскетбольная "Самара" проиграла московской "Руне" — 66:79.

После равного стартового отрезка (13:14 по истечении шести минут) самарцы начали понемногу отпускать соперника вперед. И если 18:25 в первом периоде смотрелись еще не так катастрофично, то вторая десятиминутка, вполне возможно, будет сниться нашим игрокам в кошмарах: 10:31 и общие 28:56 к большому перерыву.

К чести "Самары", она нашла в себе силы организовать погоню. За две с половиной минуты в начале третьей четверти Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин и дважды Антон Глазунов были точны издали, Артемс Бутянковс забил из-под кольца — удалось отыграть почти половину отставания. Впрочем, москвичи вскоре пришли в себя, и перед заключительной десятиминуткой их преимущество все еще было внушительным — 49:68.

Следующий удар самарцы нанесли в середине четвертого периода. Выиграв двухминутный отрезок со счетом 12:2, они сократили разницу до 10 очков: 64:74 после данка Игоря Смыгина. Играть оставалось больше трех минут — вполне достаточно для чуда… Но, увы, сегодня его совершить не удалось.

66:79 — второе поражение "Самары" в чемпионате. Которое не мешает команде сохранить за собой единоличное лидерство в таблице.