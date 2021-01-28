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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Тольятти удовлетворили права 280 дольщиков ЖСК "Виктория"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне, 27 января, Самарский региональный фонд защиты прав дольщиков и администрация ЖСК "Виктория" подписали акт приема-передачи объекта, имеющего статус долгостроя.

Фото: www.facebook.com

В ведомстве уточнили, что в рамках завершения строительства трех секций дома по ул. 40 лет Победы, 5 будут удовлетворены права почти 300 дольщиков.

Соглашение о финансировании строительства объекта между Фондом защиты прав дольщиков и Самарским региональным фондом было подписано 28 декабря 2020 года. Тогда же сообщалось, что в январе-2021, после передачи необходимых документов, будет подписан акт приёма-передачи объекта с администрацией ЖСК.

Жилой комплекс рассчитан на 437 квартир. Его возведение началось 19 лет назад, еще в 2002 году. Первый застройщик, компания "АвтоХолдингСервис", стала банкротом. В 2015 г. долгострой включили в перечень проблемных. На тот момент в реестре по нему числилось 52 обманутых дольщика. В 2016 г. появился новый застройщик — ЖСК "Виктория". Однако тогда завершить строительство двух имеющихся очередей помешали отсутствие инвестора, инженерного проекта и нахождение части ЖК в конкурсной массе обанкротившегося ООО "АвтоХолдингСервис".

К 2019 г. нашелся инвестор, готовый вложить средства в разработку проектно-сметной документации и завершить стройку первой очереди ЖК, состоящей из трех секций. На это требовалось 164 млн рублей. Но по второй очереди перспектив не оказалось, и в качестве одного из вариантов на собрании кредиторов бывшего застройщика объекта было предложено продать долгострой с торгов.

В конце декабря 2019 г. минстрой опубликовал информацию о том, что регион заключил соглашение с Фондом защиты прав дольщиков, созданным в 2017 году Правительством РФ с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Соглашение подразумевало софинансирование завершения строительства шести проблемных объектов губернии, в том числе, — трех домов ЖСК "Виктория". К тому моменту количество обманутых дольщиков, включеных в реестр, составляло 280 человек.

Для завершения строительства долгостроя региональный фонд направил ходатайство в Арбитражный суд Самарской области о передаче имущества и обязательств застройщика-банкрота. После вынесения судом соответствующего определения фонд оформил права на землю, скорректировал проектно-сметную документацию, провел ее госэкспертизу и в конце 2020 г. приступил к активным строительным работам. 

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