В пос. Красный Яр восстановлено водоснабжение для двух тыс. жителей

В четверг, 28 января, в 09:10 в диспетчерскую службу ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм. Авария произошла на пересечении ул. Промысловой и Советской в пос. Красный Яр.

Без воды оказались 2150 человек (в том числе 520 детей) из 716 частных жилых домов, а также детский сад и школа. Был задействован бойлер от пос. Красный Яр.

К ликвидации аварии удалось привлечь 15 человек и 10 единиц спецтехники. Предполагалось, что восстановительные работы продлятся до 22:00 текущего дня, однако, как сообщили порталу Волга Ньюс в ГУ МЧС по Самарской области, к 11:20 их удалось завершить.