16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В пос. Красный Яр восстановлено водоснабжение для двух тыс. жителей В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе №75 стал норовирус Ростехнадзор проверил подрядчиков Климовского моста после падения крана и гибели людей Супруги из Самары попали в рабство в Дагестане 520 человек эвакуировали из здания областного правительства из-за ложной тревоги

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В пос. Красный Яр восстановлено водоснабжение для двух тыс. жителей

КРАСНЫЙ ЯР. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 28 января, в 09:10 в диспетчерскую службу ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм. Авария произошла на пересечении ул. Промысловой и Советской в пос. Красный Яр.

Без воды оказались 2150 человек (в том числе 520 детей) из 716 частных жилых домов, а также детский сад и школа. Был задействован бойлер от пос. Красный Яр.

К ликвидации аварии удалось привлечь 15 человек и 10 единиц спецтехники. Предполагалось, что восстановительные работы продлятся до 22:00 текущего дня, однако, как сообщили порталу Волга Ньюс в ГУ МЧС по Самарской области, к 11:20 их удалось завершить.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31