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Более 38 млн руб. поступит в регион для покупки лекарств лечащимся на дому от COVID-19

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19 на дому. Самарской области на эти цели выделено 38,6 млн рублей.

Об этом сообщил член комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Решение о выделении средств было принято правительством РФ после одобрения комиссией, средства будут выделены из его резервного фонда.

Ранее, в декабре, Самарской области на эти цели было выделено 66 млн рублей.

"Парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, вместе с правительством РФ продолжает выделять дополнительную финансовую помощь регионам в условиях пандемии. В том числе средства для обеспечения бесплатными лекарствами всех проходящих лечение от новой коронавирусной инфекции амбулаторно - это поручение президента. Выделенные дополнительные средства помогут Самарской области своевременно обеспечить бесплатными лекарствами всех жителей, проходящих лечение на дому", - пояснил Леонид Симановский.

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