ПСБ запустил цифровую карту "Мир" для зарплатных клиентов

ПСБ запустил цифровую карту "Мир", которая открывается с отдельным счетом к основной зарплатной карте для начисления выплат из Фонда социального страхования. Предложение действует для клиентов в рамках зарплатных проектов.

Цифровая карта имеет функционал, аналогичный классическим пластиковым картам: ею можно также расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах при помощи платежных сервисов Mir Pay и Samsung Pay, оплачивать мобильную связь, осуществлять переводы по номеру телефона, карты или реквизитам счета. Кроме того, за каждую покупку, оплаченную по карте в различных категориях торговых точек, клиенту начисляется до 20% кэшбэка по программе лояльности "Привет, Мир!".

Важным преимуществом цифровой карты является безопасность: ее невозможно потерять или подделать.

"Сегодня клиенты все чаще предпочитают использовать для расчетов мобильные устройства с платежными приложениями — это удобно, безопасно и быстро, ведь смартфон всегда под рукой. Вместе с ростом бесконтактных платежей растут и требования клиентов к зарплатным картам — возможность оформить карту дистанционно, получать различные скидки и кэшбэк. Следуя этим тенденциям, мы предложили нашим зарплатным клиентам удобную и современную цифровую карту", — отмечает директор центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

Для того чтобы оформить цифровые карты для своих сотрудников, работодателю достаточно обратиться к своему клиентскому менеджеру и сформировать реестр, после чего сотрудник компании получит в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ предложение о выпуске цифровой карты и, приняв его, может сразу пользоваться картой.