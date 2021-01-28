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Облправительство Власть и политика

В Самарской области возрастает престиж рабочих профессий

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 января, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов провел совещание по вопросам подготовки кадров для промышленных предприятий региона.

Система подготовки кадров с прикладными квалификациями, способная оперативно реагировать на требования рынка труда, - важная составляющая стратегии лидерства Самарской области.

"Профессиональные кадры в настоящий момент очень востребованы на наших предприятиях. Вопросы их подготовки мы рассматриваем на постоянной основе, в том числе через призму WorldSkills", - подчеркнул Александр Фетисов.

Динамика роста числа обучающихся по программам среднего профессионального образования свидетельствует о повышении престижа рабочих профессий: если в 2019 году таких молодых людей было порядка 73,5 тысячи, то в 2020-2021 учебном году уже больше 80 тысяч.

Контрольные цифры приема по программам СПО за счет бюджета региона соответствуют приоритетным для экономики региона направлениям - это машиностроение, электроника, технологии материалов, химические технологии, IT, строительство, транспорт. В 2021 году более 56% объема контрольных цифр приема составят места по профессиям и специальностям технического профиля.

В числе необходимых для предприятий региона специалистов в 2021 году - специалисты для металлообрабатывающих производств: станочники, токари, операторы станков с ЧПУ, фрезеровщики. В прошлом году по направлениям подготовки в сфере металлообработки выпустились 605 человек. Более 63% трудоустроены по специальности.

На совещании обсудили меры по увеличению объемов подготовки специалистов и закреплению их на предприятиях. Это расширение объемов обучения по коротким программам, повышение квалификации до 5 разряда; развитие дуального обучения и обязательный квалификационный экзамен на повышенный разряд; взаимодействие профессиональных образовательных организаций и предприятий в соответствии с соглашением о признании демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia, целевое обучение, система наставничества.

Как отметили представители ПАО "ОДК Кузнецов", присутствовавшие на совещании, система дуального обучения дает очень хорошие результаты - нет текучки кадров, студентов могут по ходатайству предприятия перевести на индивидуальный учебный план и трудоустроить, то есть окончить учебное заведение они смогут уже с 4 разрядом.

На совещании решено в ближайшее время провести совместную встречу представителей профильных министерств, предприятий и руководителей учреждений среднего профессионального образования, чтобы выявить потребность в новых обучающих программах и начать их разработку и реализацию на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, открытом в конце 2020 года в Тольятти.

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