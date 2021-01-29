Самарский резервуарный завод купила группа "Регион"

Акции банкротящегося АО "Самарский резервуарный завод" (СРЗ) выкупила компания, аффилированная ГК "Регион", за 438 млн рублей. 26 января с новым владельцем предприятия был подписан договор купли-продажи, сообщает конкурсный управляющий завода Дмитрий Мушаков.

Более 931,2 млн акций выкупило в ходе торгов ООО "Метапром". Первоначальная цена была заявлена в 729 млн руб., минимальная стоимость лота могла составить 364,5 млн рублей.

Напомним, банкротство СРЗ началось в 2016 году. Тогда же СМИ сообщили о возможной продаже банкрота холдингу "Регион". По информации официального сайта группы, мощности резервуарного завода она использует с 2016 года. СРЗ "специализируется на проектировании, производстве и монтаже резервуаров объемом до 100 тыс. куб. метров". Завод возглавляет генеральный директор ГК "Регион" Василий Потокин.