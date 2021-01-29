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Самарский резервуарный завод купила группа "Регион"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акции банкротящегося АО "Самарский резервуарный завод" (СРЗ) выкупила компания, аффилированная ГК "Регион", за 438 млн рублей. 26 января с новым владельцем предприятия был подписан договор купли-продажи, сообщает конкурсный управляющий завода Дмитрий Мушаков.

Фото: Артем Пигарев

Более 931,2 млн акций выкупило в ходе торгов ООО "Метапром". Первоначальная цена была заявлена в 729 млн руб., минимальная стоимость лота могла составить 364,5 млн рублей.

Напомним, банкротство СРЗ началось в 2016 году. Тогда же СМИ сообщили о возможной продаже банкрота холдингу "Регион". По информации официального сайта группы, мощности резервуарного завода она использует с 2016 года. СРЗ "специализируется на проектировании, производстве и монтаже резервуаров объемом до 100 тыс. куб. метров". Завод возглавляет генеральный директор ГК "Регион" Василий Потокин.

Группа компаний "Регион" объединяет заводы металлопроката, труб ППУ, емкостей и резервуаров. Основой ГК было открытое в 2008 году ООО "Регион-Металл" - сбытовой сети металлопроката и труб. В 2014 году в Тольятти открылось производство ООО "РегионТеплоСервис" (напорная труба и тепловая изоляция из пенополиуретана для труб). Группа располагает сетью складов и логистической службой.

 

ОАО "Самарский резервуарный завод" до конца 2010 г. входило в состав ОАО "ВБМ-Групп", которое называют близким бизнесменам Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. В конце 2010 г. СРЗ был продан ООО "Волгаметком".

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