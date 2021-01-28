16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минспорта Самарской области: Профессиональным спортивным клубам нужно активнее привлекать спонсоров В Самарской области возрастает престиж рабочих профессий 6,6 млн кв. м жилья планируется построить в Самарской области до 2030 года Виктор Сойфер: "Детей втягивают в не свойственные им политические игры" Самарская область перевыполнила показатели по проекту "Формирование комфортной городской среды"

Облправительство Власть и политика

Минспорта Самарской области: Профессиональным спортивным клубам нужно активнее привлекать спонсоров

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Замминистра спорта Самарской области Лидия Рогожинская рассказала о работе ведомства в 2020 г., а также о планах на 2021 г., включая предстоящие Олимпийские игры.

Так, по словам Лидии Рогожинской, несмотря на ситуацию с пандемией COVID-2019, в 2020 г. бюджет министерства спорта не был секвестирован. Однако пришлось произвести перераспределение расходов в связи с необходимостью соблюдения санитарных норм.

Бюджет ведомства на текущий год подвергся некоторому сокращению. Но, по словам Лидии Рогожинской, коснулось оно, по большей части, снижения финансирования профессиональных спортивных клубов — такая задача ставится на федеральном уровне с целью увеличения поддержки массового и детско-юношеского спорта.

"Регион несет очень серьезную нагрузку по поддержке профклубов. Мы не оставляем их без финансирования, но в очередной раз могу сказать о важности привлечения клубами спонсорских средств, эту работу им надо усиливать", — подчеркнула Рогожинская.

В целом, если говорить о 2020 г., то в регионе были реализованы все проекты, запланированные в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни".

"Так, построено 23 спортивные площадки, введено пять новых площадок ГТО, ФОК открытого типа на 116 км, завершено строительство ФОКа "Батут" в Тольятти, ледового катка в Похвистнево, отремонтирован стадион "Салют" в Самаре, открыт шикарный зал для фехтовальщиков на базе стадиона "Торпедо-4". Все, что касается развития спортивной инфраструктуры, планомерно реализуется. Именно благодаря этому мы достигаем всех показателей, которые поставлены перед нам в рамках национальных проектов. Наша главная цель — 70% населения области к 2030 году должно быть вовлечено в физкультуру и спорт", — рассказала Лидия Рогожинская.

Особую актуальность в 2020 г. в связи с самоизоляцией получило такое направление, как онлайн-спорт. Министерство спорта провело большое количество онлайн-мероприятий, изменились и вполне привычные спортивные соревнования. Например, "Лето с футбольным мячом" в 2020 г. проходило в измененном формате в связи с пандемией.

Лидия Рогожинская отметила, что, по ее мнению, едва ли онлайн-спорт заменит спорт на свежем воздухе — тем более когда в регионе есть такие природные ресурсы, как набережная и Жигулевские горы. "Я думаю, что онлайн-спорт для нас — это новые дополнительные возможности", — убеждена замминистра спорта Самарской области.

Тем более что массовые спортивные мероприятия, несмотря на все сложности, в 2020 г. все же проводились. Среди них кросс нации, а также Ironstar (соревнования по триатлону), собравший огромное количество участников. Лидия Рогожинская отметила, что очень рассчитывает на проведение подобных мероприятий и в текущем году.

Кроме того, в регионе набирает популярность бег. По словам руководителя школы бега "Run Studio Samara" Антона Сироты, в 2019 г. участие в марафонах в регионе приняли около 15 тыс. человек. Рост числа участников по сравнению с первым годом проведения таких мероприятий в области, а это было всего несколько лет назад — примерно в 50 раз.

Отдельное внимание в рамках пресс-конференции было уделено предстоящей Токийской олимпиаде, на участие в которой отобраны 52 кандидата от Самарской области, еще 11 спортсменов из региона хотят принять участие в паралимпийских играх.

Говоря о планах работы министерства в 2021 г., Лидия Рогожинская рассказала, что запланировано завершение строительства крытого манежа в Тольятти и ледового дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре. Также запланировано начало работ по реконструкции лыжероллерной трассы на лыжной базе "Чайка", получение федеральных средств на строительство в регионе двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ).

"Мы понимаем, что всех интересует строительство спортивных объектов в муниципалитетах. Но нужно понимать, что невозможно открыть и бассейн, и ледовый дворец, и крытый манеж, и футбольное поле в каждом муниципальном образовании. Это сопряжено не только с большими средствами на строительство, но и с затратами на содержание, которые сможет себе позволить далеко не каждое муниципальное образование. Вместе с тем заявок нам поступает очень много. Порой мы некоторые из таких объектов берем под управление и содержание области, но в такой ситуации возникают различные вопросы в части различия полномочий муниципальных и региональных властей. Так что к вопросу о целесообразности возведения каждого спортивного объекта нужно подходить индивидуально", — подытожила Лилия Рогожинская.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31