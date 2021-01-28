Минспорта Самарской области: Профессиональным спортивным клубам нужно активнее привлекать спонсоров

Замминистра спорта Самарской области Лидия Рогожинская рассказала о работе ведомства в 2020 г., а также о планах на 2021 г., включая предстоящие Олимпийские игры.

Так, по словам Лидии Рогожинской, несмотря на ситуацию с пандемией COVID-2019, в 2020 г. бюджет министерства спорта не был секвестирован. Однако пришлось произвести перераспределение расходов в связи с необходимостью соблюдения санитарных норм.

Бюджет ведомства на текущий год подвергся некоторому сокращению. Но, по словам Лидии Рогожинской, коснулось оно, по большей части, снижения финансирования профессиональных спортивных клубов — такая задача ставится на федеральном уровне с целью увеличения поддержки массового и детско-юношеского спорта.

"Регион несет очень серьезную нагрузку по поддержке профклубов. Мы не оставляем их без финансирования, но в очередной раз могу сказать о важности привлечения клубами спонсорских средств, эту работу им надо усиливать", — подчеркнула Рогожинская.

В целом, если говорить о 2020 г., то в регионе были реализованы все проекты, запланированные в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни".

"Так, построено 23 спортивные площадки, введено пять новых площадок ГТО, ФОК открытого типа на 116 км, завершено строительство ФОКа "Батут" в Тольятти, ледового катка в Похвистнево, отремонтирован стадион "Салют" в Самаре, открыт шикарный зал для фехтовальщиков на базе стадиона "Торпедо-4". Все, что касается развития спортивной инфраструктуры, планомерно реализуется. Именно благодаря этому мы достигаем всех показателей, которые поставлены перед нам в рамках национальных проектов. Наша главная цель — 70% населения области к 2030 году должно быть вовлечено в физкультуру и спорт", — рассказала Лидия Рогожинская.

Особую актуальность в 2020 г. в связи с самоизоляцией получило такое направление, как онлайн-спорт. Министерство спорта провело большое количество онлайн-мероприятий, изменились и вполне привычные спортивные соревнования. Например, "Лето с футбольным мячом" в 2020 г. проходило в измененном формате в связи с пандемией.

Лидия Рогожинская отметила, что, по ее мнению, едва ли онлайн-спорт заменит спорт на свежем воздухе — тем более когда в регионе есть такие природные ресурсы, как набережная и Жигулевские горы. "Я думаю, что онлайн-спорт для нас — это новые дополнительные возможности", — убеждена замминистра спорта Самарской области.

Тем более что массовые спортивные мероприятия, несмотря на все сложности, в 2020 г. все же проводились. Среди них кросс нации, а также Ironstar (соревнования по триатлону), собравший огромное количество участников. Лидия Рогожинская отметила, что очень рассчитывает на проведение подобных мероприятий и в текущем году.

Кроме того, в регионе набирает популярность бег. По словам руководителя школы бега "Run Studio Samara" Антона Сироты, в 2019 г. участие в марафонах в регионе приняли около 15 тыс. человек. Рост числа участников по сравнению с первым годом проведения таких мероприятий в области, а это было всего несколько лет назад — примерно в 50 раз.

Отдельное внимание в рамках пресс-конференции было уделено предстоящей Токийской олимпиаде, на участие в которой отобраны 52 кандидата от Самарской области, еще 11 спортсменов из региона хотят принять участие в паралимпийских играх.

Говоря о планах работы министерства в 2021 г., Лидия Рогожинская рассказала, что запланировано завершение строительства крытого манежа в Тольятти и ледового дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре. Также запланировано начало работ по реконструкции лыжероллерной трассы на лыжной базе "Чайка", получение федеральных средств на строительство в регионе двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ).

"Мы понимаем, что всех интересует строительство спортивных объектов в муниципалитетах. Но нужно понимать, что невозможно открыть и бассейн, и ледовый дворец, и крытый манеж, и футбольное поле в каждом муниципальном образовании. Это сопряжено не только с большими средствами на строительство, но и с затратами на содержание, которые сможет себе позволить далеко не каждое муниципальное образование. Вместе с тем заявок нам поступает очень много. Порой мы некоторые из таких объектов берем под управление и содержание области, но в такой ситуации возникают различные вопросы в части различия полномочий муниципальных и региональных властей. Так что к вопросу о целесообразности возведения каждого спортивного объекта нужно подходить индивидуально", — подытожила Лилия Рогожинская.